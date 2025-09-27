Màn giao lưu bóng đá - bóng rổ độc đáo giữa Hà Nội FC và Hanoi Buffaloes

Tối 26/9 trên sân Hàng Đẫy, ngay trước giờ bóng lăn ở vòng 5 V-League 2025/26, Hà Nội FC đã mang đến cho khán giả một buổi giao lưu đặc biệt khi chào đón những nhà vô địch VBA 2025 - Hanoi Buffaloes.

Sự kiện không chỉ là lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới đội bóng rổ Thủ đô sau 10 năm kiên nhẫn chờ đợi để chạm tay vào ngôi vương, mà còn là dịp kỷ niệm cột mốc 10 năm thành lập đầy tự hào của Hanoi Buffaloes.

Trên cùng một sân cỏ, bóng đá và bóng rổ đã hòa chung nhịp đập, cùng lan tỏa tinh thần thể thao, niềm tự hào và khát vọng chiến thắng của những người con Hà Nội.

Ngoài một vài cầu thủ vắng mặt đột xuất, Hanoi Buffaloes đem tới sân Hàng Đẫy hầu hết những cái tên đã làm nên chức vô địch ở mùa giải VBA 2025. Leon Ramiro và Tâm Đinh là hai gương mặt được lựa chọn để giao lưu cùng các cầu thủ Hà Nội FC.

Cả hai cầu thủ cùng phô diễn những kỹ thuật điêu luyện với trái bóng cam, thứ đã trở thành một phần gắn bó nhuần nhuyễn, hòa nhịp cùng hơi thở và niềm đam mê của họ

Bên phía Hà Nội FC, bộ đôi Hendrio và Nguyễn Xuân Kiên cũng không hề kém cạnh khi bước ra sân với phong thái chuyên nghiệp, thực hiện những động tác xử lý bóng điêu luyện khiến khán giả trên khán đài vừa bất ngờ vừa thích thú.

Và đặc biệt hơn cả, khán giả trên sân Hàng Đẫy đã được chứng kiến màn hoán đổi vị trí vô cùng thú vị khi Hendrio bất ngờ thử thách bản thân với trái bóng cam. Anh tự tin thể hiện kỹ năng đảo bóng, thậm chí còn khéo léo thực hiện động tác luồn bóng qua chân.

Leon Ramiro bên phía Buffaloes cũng thử thách bản thân bằng những pha tâng bóng nghệ thuật, đôi chân khéo léo đưa bóng nhịp nhàng lên xuống, nhận về những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả.

Một hình ảnh hiếm hoi và đầy thú vị khi Tâm Đinh, ngôi sao ném 3 của Hanoi Buffaloes lại khiến khán giả thích thú với những pha tâng bóng đá điệu nghệ.

HLV Matt Van Pelt của Hanoi Buffaloes ngồi trên khán đài tỏ ra rất thích thù với phần giao lưu giữa cầu thủ hai đội.

Những cái bắt tay thân tình giữa cầu thủ hai đội đã để lại ấn tượng đẹp, như minh chứng cho sự giao thoa thú vị giữa bóng đá và bóng rổ, cũng như tình bạn gắn kết của thể thao Thủ đô.

Khép lại màn giao lưu thú vị, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang bước ra sân, tận tay trao những món quà đầy ý nghĩa gửi tới tập thể Hanoi Buffaloes như lời tri ân, đồng thời chúc mừng chức vô địch VBA 2025, cột mốc đáng nhớ sau một thập kỷ nỗ lực.

Chiếc áo đấu với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ Hà Nội FC trở thành món quà ý nghĩa khiến Tâm Đinh vô cùng thích thú.

Ngay sau phần giao lưu ý nghĩa, các thành viên của Hanoi Buffaloes đã lên khán đài sân Hàng Đẫy để dõi theo và cổ vũ cho trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa.

Sự xuất hiện của những nhà vô địch VBA càng tiếp thêm sức nóng cho bầu không khí trên sân, và cũng như một sự khích lệ tinh thần dành cho đội bóng Thủ đô. Đáp lại tình cảm ấy, Hà Nội FC đã thi đấu quả cảm, giành trọn 3 điểm quý giá, qua đó thắp lên hy vọng mới trong hành trình chinh phục ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.