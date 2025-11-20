Báo Indonesia và Malaysia bình luận khi tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn Lào

Tối 19/11, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lào ở lượt trận áp chót vòng loại Asian Cup 2027 tại Viêng Chăn. Đây là trận đấu nhọc nhằn của “Rồng vàng”. Đội bóng chỉ có thể tạo nên sự khác biệt nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Xuân Son ở phút 68. Sau đó, tới phút 90+3, Tuấn Hải đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn trước Lào (Ảnh: AFC).

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ hai bảng F với 12 điểm sau 5 trận, kém Malaysia 3 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận quyết đấu ở lượt trận cuối vào tháng 3 năm sau.

Bình luận về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tờ Merah Putih (Indonesia) có bài viết: “Tuyển Việt Nam níu giữ hy vọng giành vé dự Asian Cup 2027 khi đánh bại Lào. Họ đã sẵn sàng quyết đấu với Malaysia”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhưng phung phí cơ hội. Đặc biệt, tiền đạo Tiến Linh đã bỏ lỡ hai tình huống ngon ăn. Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã phải thực hiện 4 sự thay đổi người để cải thiện tình hình, trong đó, tiền đạo nhập tịch Xuân Son đã được trao cơ hội.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng phải nhờ tới quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Phetdavanh Somsanid mới tạo nên sự khác biệt. Xuân Son đã đánh dấu sự trở lại với bàn thắng từ chấm 11m. Tới cuối trận, Tuấn Hải đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia với 3 điểm ít hơn. Nếu muốn giành vé tham dự Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên trước Malaysia.

Tuy nhiên, “Những chiến binh sao vàng” có thể tham dự giải đấu thông qua con đường khác. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể xử thua 0-3 đối với Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal (lượt đi)”.

Các tờ báo Indonesia và Malaysia cho rằng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu bế tắc trước Lào (Ảnh: AFC).

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc phá vỡ hàng thủ của Lào. Họ chỉ có thể phá vỡ thế bế tắc nhờ quả phạt đền từ tình huống bóng chạm tay Phetdavanh Somsanid. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik nuôi hy vọng giành vé dự Asian Cup 2027. Song song với đó, họ cũng đang chờ đợi án phạt của AFC với Malaysia”.

Trong khi đó, trang TV News One đề cập tới sự trở lại của Xuân Son: “Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đã tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam sau khi được tung vào sân ở hiệp 2. Xuân Son chính là người đã ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Sự trở lại của ngôi sao sinh năm 1997 chính là mối đe dọa với Malaysia khi hai đội gặp nhau vào tháng 3 năm sau”.

Tờ Manka Bola của Malaysia có bài viết: “Quả phạt đền khiến Lào thất bại trước đội tuyển Việt Nam”. Tờ báo này cho rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể tận dụng cơ hội trong hiệp 1 để tạo nên sự khác biệt và khen ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội Lào. Tuy nhiên, trong thế trận bế tắc, đội tuyển Việt Nam lại được hưởng quả phạt đền. Xuân Son đã tận dụng tốt “món quà” này để phá vỡ thế bế tắc.