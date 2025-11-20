Năm 2026, tất cả các trường quân đội không xét tuyển khối C truyền thống?

Trường Sĩ quan Chính trị thông báo chỉ còn 4 tổ hợp tuyển sinh năm 2026, trong đó không có tổ hợp toán - lý - hoá và văn - sử - địa.

Cụ thể, trường dùng 4 tổ hợp xét tuyển với hai môn bắt buộc là toán - văn. Môn thứ ba là vật lý, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.

Năm 2025, trường tuyển 5 tổ hợp gồm toán - lý - hoá (A00), văn - sử - địa (C00), văn - toán - sử (C03), văn - toán - địa (C04) và toán - văn - tiếng Anh (D01).

Sở dĩ nhà trường điều chỉnh phương án xét tuyển, bỏ tổ hợp A00, C00 và thêm tổ hợp C01 (văn - toán - lý) là do quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Bộ yêu cầu từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Trường Sĩ quan Chính trị cho biết việc lựa chọn các tổ hợp C01, C03, C04, D01 là "phương án tối ưu đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống, đồng thời phù hợp ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của nhà trường". Đồng thời, đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận cao của nhiều chuyên gia.

Trước đó, một trường quân đội khác cũng thông báo dừng tuyển khối C00 là Học viện Biên phòng. Trường này còn bỏ cả tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh) và chỉ dùng 3 tổ hợp là C03, C04 và D01.

Năm 2025, 20 trường quân đội sử dụng 13 tổ hợp xét tuyển gồm: toán - lý - hoá (A00), toán - lý - tiếng Anh (A01), toán - hoá - sinh (B00), văn - sử - địa (C00), văn - toán - lý (C01), văn - toán - hoá (C02), văn - toán - sử (C03), văn - toán - địa (C04), văn - toán - tiếng Anh (D01), văn - toán - tiếng Nga (D02), văn - toán - tiếng Trung (D04), toán - hoá - tiếng Anh (D07) và toán - lý - tin (A0T).

Trong đó, chỉ có Trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Biên phòng tuyển khối C00.

Như vậy, năm 2026, rất có thể sẽ không còn trường quân đội nào xét tuyển tổ hợp môn xã hội truyền thống này.