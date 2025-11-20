Đưa con đến trường, bố "tranh thủ" giật dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, vào lúc 6h40 ngày 17/11, đối tượng Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến lớp tại Trường Tiểu học Vinh An 1, xã Phú Vinh.

Đối tượng Lê Văn Hải (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc dừng xe ở khu vực cổng trường để đưa con vào lớp, Hải phát hiện một bé gái, là học sinh lớp 1 của trường, đi ngang qua, trên cổ có đeo dây chuyền vàng.

Đối tượng Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh, chiếm đoạt dây chuyền vàng của cháu bé rồi đưa về nhà cất giấu.

Nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Lê Văn Hải.