HLV tuyển Lào: "Chúng tôi thiếu may mắn khi thua tuyển Việt Nam"

"Đội tuyển Lào đã tính toán kỹ cho trận đấu này nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một thất bại của sự chuẩn bị. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi muốn cảm ơn tất cả.

Họ đều đã cố gắng làm theo chỉ đạo của ban huấn luyện, nhưng chưa đạt đến trình độ mà tôi kỳ vọng, Dù vậy, họ đã chiến đấu rất nỗ lực và tôi rất trân trọng điều đó. Tuyển Lào hôm nay cũng có phần thiếu may mắn.

Chúng tôi đã lường đến mọi khả năng từ phía đội tuyển Việt Nam, họ có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 trung vệ và thay đổi chiến thuật giữa trận đấu. Tuy vậy, chúng tôi lại thủng lưới ở thời điểm quan trọng", HLV Ha Hyeok Jun của đội tuyển Lào chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Lào thủng lưới hai lần trước đội tuyển Việt Nam từ sai lầm của cá nhân (Ảnh: AFC).

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Ha Hyeok Jun chia sẻ: "Nhiều cầu thủ của chúng tôi còn trẻ, còn đang trong quá trình phát triển. Điều quan trọng nhất là họ có tinh thần thi đấu tốt và luôn cố gắng từng ngày.

Cầu thủ của chúng tôi có thể lực tốt, nhưng dĩ nhiên không thể so sánh với những cầu thủ đẳng cấp cao của châu Á. Tuy vậy, họ hoàn toàn có thể tiến bộ hơn nữa. Chúng tôi đặt tâm lý sẵn sàng để thắng hoặc thua, nhưng hôm nay thiếu may mắn. Đó là bóng đá".

Khi được hỏi về dấu ấn của Xuân Son, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định: "Chúng tôi biết khả năng cao cậu ấy sẽ vào sân và tôi nhắc lại điều này ở giờ giải lao với các cầu thủ. Nhưng tôi nhắc họ không cần quá tập trung vào Xuân Son, hãy cứ thi đấu bình thường như ở hiệp 1.

Đội tuyển Lào thua nhiều hơn thắng khi gặp đội tuyển Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam cũng tổ chức tốt hơn, trong khi Lào chỉ có 10 CLB ở giải vô địch quốc gia và cầu thủ không chuyên. Tôi cũng khuyến khích các cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ.

Những kết quả tích cực như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt so với các đối thủ. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ để bóng đá Lào tiến bộ hơn".

Xuân Son được đánh giá cao khi đội tuyển Việt Nam thắng chủ nhà Lào (Ảnh: AFC).

Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay hết lời khen ngợi Xuân Son: "Anh ấy không phải cầu thủ châu Á hoàn toàn và thể hình của anh ấy quá tốt, quá khác biệt so với nhiều cầu thủ châu Á. Toàn đội đã cố gắng hết sức để ngăn chặn Xuân Son trong khả năng".

Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân vận động quốc gia Lào với áp lực tâm lý nặng nề và đó là lý do toàn đội chơi khá bế tắc ở hiệp 1. Hoàng Đức, Tiến Linh đều có những cơ hội, nhưng cả hai đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định tung Tuấn Hải, Xuân Son vào sân và thế trận của đội tuyển Việt Nam trở nên sáng sủa hơn. Phút 67, Tuấn Hải dứt điểm chạm tay hậu vệ Lào, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Xuân Son dễ dàng mở tỷ số trên chấm 11m.

Sở hữu lợi thế tâm lý, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu bế tắc trong khi chủ nhà Lào chơi đầy quyết tâm. Mãi đến phút bù giờ của hiệp 2, thủ môn đội tuyển Lào mắc sai lầm và Tuấn Hải tung người móc bóng chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thắng 2-0 trên sân chủ nhà Lào, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026 để quyết định ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự Asian Cup 2027.