Bác sĩ từ trường tuyển sinh 28 điểm không thể giống bác sĩ trường 15 điểm

Quan điểm này được đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Hưng Yên) đưa ra khi góp ý về dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, sáng 20/11.

Việc thành lập, chia, tách trường, đơn vị đào tạo, theo dự thảo luật, sẽ quy định tại văn bản dưới luật. Tuy nhiên, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng một số lĩnh vực cần có quy định đặc thù nghiêm ngặt trong việc mở ngành đào tạo ngay trong luật, không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng mà còn cả năng lực, trình độ giảng viên của từng chuyên ngành khác nhau.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Ảnh: Hồng Phong).

“Việc bổ sung quy định nguyên tắc ngay trong luật là hết sức cần thiết vì chất lượng một thế hệ đào tạo ra rất quan trọng. Không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng giống như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm”, bà Thu nêu quan điểm.

Vì thế, nữ đại biểu đề nghị trong luật cần bổ sung quy định đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải đảm bảo cơ sở thực hành nghề (bệnh viện thực hành; không phải chỉ các phòng thí nghiệm và trung tâm tiền lâm sàng như quy định hiện nay), nhằm đáp ứng tính chất đặc thù của ngành và hội nhập quốc tế.

Liên quan đến việc bổ sung trình độ đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân, đại biểu tỉnh Hưng Yên băn khoăn khi Luật Giáo dục không có nội dung nào đề cập đến vấn đề này.

Và báo cáo giải trình vẫn đang nêu ra các lý do chưa công nhận các văn bằng đào tạo sau đại học của lĩnh vực sức khỏe trong hệ thống văn bằng đào tạo quốc dân. Đây là điều rất trăn trở cho lực lượng cán bộ toàn ngành y tế hiện nay, theo bà Thu.

Điều này, bà Thu cho rằng “không công bằng với hệ thống đào tạo sau đại học lĩnh vực y tế”.

Nữ đại biểu khẳng định cấu trúc chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe hoàn toàn phù hợp theo các chương trình đào tạo học thuật và tuân thủ quy định về đào tạo hiện nay.

Cùng với các căn cứ về pháp lý, bà Thu chỉ ra thực tiễn đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe là giai đoạn tiếp sau đào tạo trình độ đại học, đang được áp dụng phổ biến đối với nhân lực chuyên môn y tế ở hầu hết các quốc gia.

Các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về giáo dục sáng 20/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Việt Nam cũng đang triển khai đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, bên cạnh hình thức thạc sĩ, tiến sĩ còn có ba hình thức: Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú.

Thế nhưng các văn bằng trên lại chưa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. “Ngành y tế tha thiết kiến nghị được bổ sung văn bằng đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống văn bằng quốc dân để hơn 40.000 cán bộ y tế có đủ cơ sở pháp lý công nhận cho văn bằng đã được đào tạo và hướng tới các quy định chuẩn quốc tế”, bà Thu nhấn mạnh.

Nữ đại biểu kiến nghị bổ sung vào dự thảo luật nội dung “đào tạo chuyên sâu đặc thù, trình độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe nhằm nâng cao năng lực thực hành chuyên môn của người học”, đồng thời bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế trong việc ban hành các quy định liên quan đến đào tạo đại học, sau đại học các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe.