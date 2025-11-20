Konox ra mắt vòi rửa sắc màu, định hình xu hướng bếp 2025

Bộ sưu tập vòi màu sắc Konox đồng hành cùng khách hàng trong hành trình “Tô sắc dòng chảy - Khắc dấu cá nhân”.

Trong hành trình kiến tạo không gian sống hiện đại, căn bếp đã vượt qua vai trò nấu nướng đơn thuần để trở thành không gian thể hiện rõ nét gu thẩm mỹ và cá tính của người sở hữu. Khi nhu cầu cá nhân hóa không gian ngày càng mạnh mẽ, từng chi tiết trong bếp đều được chú trọng để tạo nên dấu ấn riêng.

Màu sắc trở thành ngôn ngữ kể chuyện mới, phá vỡ sự nhàm chán và khẳng định dấu ấn riêng của gia chủ.

Trong bối cảnh đó, Konox là thương hiệu tiên phong đưa yếu tố màu sắc vào sản phẩm vòi rửa nhà bếp. Nếu trước đây vòi rửa chỉ mang chức năng cung cấp nước, thì nay thiết bị này đóng vai trò là một "chi tiết đắt giá" trong không gian bếp, khơi nguồn cảm hứng mới mẻ và đầy sáng tạo.

Bộ sưu tập vòi màu sắc sở hữu thiết kế tinh tế, tạo sự đồng điệu với không gian và kết nối mạnh mẽ với cảm xúc của người sở hữu.

Bộ sưu tập bao gồm 8 gam màu được Konox chọn lọc kỹ lưỡng, trải dài từ các sắc độ trung tính đen (black), bạc (chrome), các tone (màu) kim loại sang trọng xám ghi (gunmetal), ánh vàng (gold), ánh đồng (bronze) đến những gam màu thịnh hành trắng kem (nude), nâu (mocha mousse), trắng cam (white Orange). Từng màu sắc sản phẩm được nghiên cứu để hòa hợp linh hoạt với nhiều phong cách thiết kế nội thất như Japandi, Scandinavian, Modern Contemporary, Mid-Century Modern…

Vòi rửa màu sắc Konox phù hợp với nhiều phong cách, kể cả các phong cách bếp cá tính.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, công nghệ dòng chảy mới cũng là điểm sáng được Konox giới thiệu như một giải pháp toàn diện cho căn bếp hiện đại: Pure mode cho trải nghiệm tự nhiên nguyên bản; Rain mode mạnh mẽ vừa đủ để đánh thức mọi giác quan.

Đầu vòi được cải tiến với công nghệ dòng chảy mới giúp hạn chế bắn nước.

Một trong những yếu tố giúp bộ sưu tập này được đánh giá cao là cam kết về chất lượng sản phẩm. Vòi rửa Konox được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và kiểm soát đầu ra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế như NSF, ACS, ICAS, cUPC - minh chứng cho độ an toàn, bền bỉ và tính ổn định của sản phẩm.

Linh kiện vòi rửa Konox đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Với thông điệp "Tô sắc dòng chảy - Khắc dấu cá nhân", Konox đang không chỉ bán sản phẩm mà còn định hướng một xu hướng thiết kế mới, khẳng định nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa không gian sống.