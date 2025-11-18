Thắng chật vật, Malaysia bỏ xa tuyển Việt Nam mà vẫn lo ngay ngáy

Vài giờ trước khi đội tuyển Malaysia bước vào trận gặp Nepal, Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đã nhận được văn bản giải trình chi tiết và nêu rõ lý do bác đơn kháng cáo từ phía FIFA ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ.

Đây là đòn đau tiếp theo giáng vào tham vọng của bóng đá Malaysia. Đội tuyển quốc gia nước này ra sân trong trận đấu với Nepal với tâm trạng lo lắng. Nguy cơ về án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang hiển hiện.

Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal (Ảnh: FAM).

Dù chiếm lĩnh thế trận nhưng Malaysia lại thi đấu khá thiếu nhiệt huyết. Họ không có nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Nepal.

Thực tế, Nepal cũng không phải "gồng mình" chống đỡ khi những đợt tấn công của Malaysia khá đơn điệu.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 55. Trong thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Nepal, Faisal Halim đã băng xuống ghi bàn thắng mở tỷ số cho Malaysia.

Đây gần như là cơ hội nguy hiểm đáng chú ý nhất của Malaysia trong trận đấu này. Trong những phút tiếp theo, "Bầy hổ" lại quay về trạng thái thi đấu chật vật.

Thậm chí, phút 90, khi được hưởng quả phạt đền, Malaysia lại không thể tận dụng thành công khi Paulo Josue đưa bóng lên trời.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Malaysia. Họ tiếp tục dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vào lúc 19h ngày mai (19/11), đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với Lào.

Dù đứng đầu bảng nhưng Malaysia vẫn lo lắng. Nếu như bị AFC xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (lượt đi), Malaysia gần như không còn cơ hội giành tấm vé tham dự Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tính tới ngày 18/11 (Ảnh: Wiki).

LĐBĐ Malaysia phản ứng mạnh mẽ khi FIFA công bố bằng chứng gian lận

Trưa nay (18/11), FIFA đã công bố toàn bộ văn bản giải trình chi tiết và nêu rõ lý do bác đơn kháng cáo của FAM. Trong đó, họ đã cung cấp đầy đủ bằng chứng điều tra cũng như bản tường trình của 7 cầu thủ nhập tịch.

Kết quả điều tra của FIFA cho thấy FAM đã gửi các tài liệu khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, dữ liệu hộ tịch được cơ quan chức năng tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cung cấp trực tiếp cho FIFA lại chứng minh cả 7 đều sinh ra ở nước ngoài, không có gốc gác Malaysia như khai báo.

Ủy ban kháng cáo cũng bác bỏ lập luận cho rằng FAM và các cầu thủ đã “thiện chí” trong quá trình này.

Bên cạnh đó, FIFA cũng chỉ đạo tiến hành hai cuộc điều tra nội bộ một cách toàn diện liên quan đến vấn đề quản trị của bộ phận thư ký FAM, cũng như tình trạng của 7 cầu thủ từng bị FIFA đình chỉ trước đó.

Trước tình hình đó, FAM vẫn một mực khẳng định sự trong sạch của mình. Trong tuyên bố vừa được phát đi, cơ quan quản lý bóng đá của Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

FAM tuyên bố: “Chúng tôi đã nhận được bản giải trình đầy đủ của FIFA liên quan đến quyết định bác đơn kháng cáo của FAM về tình trạng đủ điều kiện thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo đó, FAM sẽ bắt đầu tiến trình đưa vụ việc này lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình xác minh tư cách cầu thủ do Chính phủ Malaysia cùng các cơ quan liên quan quy định.

FAM khẳng định tiếp tục cam kết bảo vệ quyền lợi của tất cả những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời bảo đảm mọi bước đi của chúng tôi được tiến hành một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý”.

Theo quyết định xử phạt của FIFA, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng). Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bắt đầu tiến hành xem xét hồ sơ của FIFA, trước khi đưa ra án phạt của Malaysia. Hạn chót để AFC công bố quyết định xử phạt vào ngày 31/3 năm sau. Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.