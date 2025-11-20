Toyota tăng cường đầu tư, sản xuất pin và xe điện, xe hybrid tại Mỹ

Toyota vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm tới. Công ty không tiết lộ số tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích gì hoặc phân bổ cho những hạng mục nào, nhưng sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Mỹ lên gần 60 tỷ USD.

Toyota có kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của dòng Land Cruiser, có thể được phát triển dựa trên chiếc Land Cruiser Se Concept 2023 (Ảnh: Toyota).

Chỉ mới tháng trước, Nhà Trắng cho biết Toyota có kế hoạch xuất khẩu các xe được sản xuất tại Mỹ sang Nhật Bản và mở nền tảng phân phối tại Nhật Bản cho các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ.

Ngoài ra, phía Nhật cũng quyết định cho phép bán xe sản xuất tại Mỹ và xe được chứng nhận an toàn tại Mỹ mà không cần kiểm định bổ sung.

Bỏ qua yếu tố chính trị, nhà máy sản xuất pin Toyota tại Bắc Carolina đã chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu sản xuất. Tọa lạc tại Liberty, nhà máy trị giá 13,9 tỷ USD này là cơ sở sản xuất thứ 11 của công ty tại Mỹ và là nhà máy sản xuất pin duy nhất của Toyota bên ngoài Nhật Bản.

Nhà máy dự kiến ​​sẽ tạo ra tới 5.100 việc làm và có khả năng sản xuất 30GWh dung lượng pin mỗi năm. Mặc dù việc khánh thành diễn ra ngay sau khi khoản ưu đãi thuế xe "xanh" bị xóa bỏ, Toyota cho biết nhà máy có 14 dây chuyền sản xuất pin không chỉ hỗ trợ xe điện mà còn cả xe hybrid và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Pin được sản xuất tại nhà máy sẽ được sử dụng cho các mẫu Camry Hybrid, Corolla Cross Hybrid và RAV4 Hybrid. Nhà máy cũng sẽ sản xuất pin cho mẫu xe điện 3 hàng ghế sắp ra mắt của hãng.

Mặc dù việc sản xuất mới chỉ bắt đầu, Toyota có kế hoạch mở thêm các dây chuyền lắp ráp vào năm 2030. Công ty cũng lưu ý rằng sau khi hoàn thành việc xây dựng, cơ sở này sẽ không chỉ là nơi làm việc mà còn có hiệu thuốc, phòng khám, trung tâm thể dục và dịch vụ chăm sóc trẻ em tại chỗ cho nhân viên.