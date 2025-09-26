Ngoại binh toả sáng, Hà Nội FC ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hoá

Trận đấu sớm nhất vòng 5 V-League là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trước trận đấu này, cả hai đội đều gây thất vọng khi có khởi đầu mùa giải tệ hại khi nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng V-League, với việc cả hai mới giành được 2 điểm sau 4 vòng đấu.

Với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC đặt quyết tâm giành chiến thắng nhưng đoàn quân của HLV Yusuke Adachi sớm bị dội "gáo nước lạnh" khi nhận bàn thua chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Tiền đạo Rimario Gordon ăn mừng bàn thắng sớm vào lưới Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ pha tranh chấp trước vòng cấm, tiền đạo Rimario Gordon nhanh chân dứt điểm làm tung lưới thủ thành Văn Hoàng trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên bàn thua không làm các cầu thủ Hà Nội FC nao núng mà họ vẫn chơi bình tĩnh, nỗ lực kiểm soát bóng để tìm cơ hội ghi bàn gỡ hoà.

Tuy nhiên bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Thanh Hoá chơi tự tin khi phòng thủ chặt ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Cả hai đội đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương nhưng tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Hà Nội FC gặp khó khăn trước CLB Thanh Hoá trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang hiệp 2, bất ngờ tiếp tục xảy ra ngay từ sớm nhưng lần này bàn thắng thuộc về đội chủ nhà. Phút 48, tiền vệ Hai Long dù bị hậu vệ đội khách theo kèm rất chặt nhưng vẫn tung ra cú dứt điểm quyết đoán ngay sát vòng cấm.

Thủ thành Y Eli Nie đã đổ người phá bóng nhưng bóng lại đến chân Daniel Passira và tiền đạo người Brazil đá bồi đưa bóng vào góc cao mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho đội nhà.

Tiền đạo Daniel Passira ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ 10 phút sau, Hà Nội FC đã có bàn thắng thứ hai để vươn lên dẫn trước 2-1. Xuân Mạnh nỗ lực đi bóng sát đường biên ngang trước khi chuyền vào vòng cấm để cho Fernando trong tư thế không bị ai kèm dứt điểm căng làm tung lưới thủ thành Y Eli Nie.

Fernando giúp Hà Nội vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 ở phút 58 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 69, đội khách suýt chút nữa đã có bàn gỡ hoà khi pha phá bóng không tốt của hậu vệ đội chủ nhà giúp Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm ở cự li gần nhưng anh lại sút bóng ra ngoài một cách đáng tiếc.

Trong nửa cuối hiệp 2, đội chủ nhà tập trung phòng ngự chặt chẽ phần sân nhà khiến các cầu thủ Thanh Hoá trở nên bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Chung cuộc Hà Nội FC ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hoá với tỷ số 2-1 để có chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này.

Hà Nội FC đã ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hoá đầy khó khăn và có chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC tạm thời vươn lên ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-26 với 5 điểm, trong khi CLB Thanh Hoá tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót với 2 điểm (xếp trên CLB HA Gia Lai nhưng đội bóng phố Núi đang thi đấu ít hơn 2 trận).

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Marlon, Duy Mạnh, Văn Nam, Công Nhật, Hùng Dũng, Hai Long, Fernando, Văn Quyết, Daniel Passira

CLB Thanh Hoá: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Mbodji, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Rimario, Nguyên Hoàng