Tuyển Việt Nam bất ngờ nhận tin vui từ FIFA dù chưa thi đấu

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 tại Viêng Chăn. Tuy nhiên, khi trận đấu vẫn chưa diễn ra, “Rồng vàng” đã nhận tin vui trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc lên xếp thứ 110 thế giới (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo tính toán của Football Ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 110 thế giới. Lý do bởi Tanzania (bị tụt 5 bậc), Kenya (giảm 4 bậc) khi thi đấu tệ hại ở loạt trận quốc tế vừa qua.

Trong khi Tanzania thất bại 3-4 ở trận giao hữu gặp Kuwait và bị trừ 5,86 điểm thì Kenya cũng thất bại 0-1 trước Guinea Xích Đạo và bị trừ 4,58 điểm. Ở chiều ngược lại, Comoros đã tăng 5 bậc khi được cộng 4,83 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Namibia để vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia cũng hưởng lợi khi tăng 1 bậc lên xếp thứ 117 thế giới sau khi Namibia bị tụt 2 bậc xuống thứ 118 do thua Comoros.

Đáng chú ý, Thái Lan tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA và củng cố vững chắc vị trí số 1 Đông Nam Á. Đội bóng xứ Chùa vàng đã được cộng 3,13 điểm sau khi vừa giành chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu trước Singapore. Nhờ đó, đội bóng của HLV Anthony Hudson tăng 2 bậc vươn lên thứ 94 thế giới.

Vị trí này tiệm cận thứ hạng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo (thứ 92, từ tháng 5 đến tháng 8/2021). Ngoài ra, “Voi chiến” đang xếp ngay dưới đội tuyển Trung Quốc (xếp thứ 93 thế giới).

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA cho tới ngày 17/121 (Ảnh: Football Ranking).

Trong khi đó, Indonesia không thi đấu trong tháng này nhưng vẫn tụt 1 bậc xuống thứ 123 thế giới. Lý do bởi Suriname đã tăng tới 5 bậc khi được cộng tới 15,14 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước El Salvador ở vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Viêng Chăn vào ngày 16/11. Toàn đội rất quyết tâm giành 3 điểm trước Lào, để cạnh tranh với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.