Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc ở đâu?

Vào lúc 14h30 hôm nay (18/11), U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Thành Đô gặp U22 Hàn Quốc. Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Vì vậy, trận đấu sẽ không được phát trực tiếp qua sóng truyền hình.

U22 Việt Nam hướng tới chức vô địch giải giao hữu Panda Cup (Ảnh: Panda Cup).

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Dân trí. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề giải đấu sẽ được cập nhật nhanh nhất trên báo Dân trí.

Trước thềm trận đấu này, cả 4 đội bóng U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Trong đó, U22 Trung Quốc đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +1. Hai đội U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam cùng có hiệu số 0, còn U22 Uzbekistan xếp cuối với hiệu số -1.

U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch trong trường hợp giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc và có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất. Còn nếu chỉ hòa và thua đối thủ xứ Kim chi, U22 Việt Nam sẽ lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất.

Mặc dù U22 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng U22 Việt Nam vẫn có cửa làm nên bất ngờ. Trong hai trận đấu với U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện lối chơi phòng ngự phản công khá tốt. Ngay cả trong thất bại trước U22 Uzbekistan, chúng ta vẫn thấy điểm sáng. Có chăng, may mắn đã không đứng về phía U22 Việt Nam, đặc biệt là trong tình huống Ngọc Mỹ dứt điểm trúng xà ngang ở cuối trận.

U22 Việt Nam sẵn sàng chờ đợi thử thách từ U22 Hàn Quốc (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, tinh thần của U22 Hàn Quốc không thực sự tốt khi họ vừa thất bại 0-2 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Dù cho HLV Lee Min Sung cho rằng kết quả này không quan trọng bởi đây chỉ là trận giao hữu nhưng ông và các học trò vẫn hứng chịu sự phẫn nộ từ quê nhà.

Tờ Chosun (Hàn Quốc) cũng tỏ ra khá bi quan khi đội nhà đụng độ U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Tờ báo này bình luận: “U22 Hàn Quốc đã thi đấu quá bạc nhược. Nếu vẫn giữ nguyên lối chơi này, đội bóng của HLV Lee Min Sung khó lòng đánh bại được U22 Việt Nam. Cần nhấn mạnh, U22 Việt Nam chính là đội bóng đã thắng U22 Trung Quốc trong trận mở màn. Họ đã thể hiện lối chơi phòng ngự, phản công linh hoạt.

U22 Việt Nam là đội bóng tương đối mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của U22 Hàn Quốc. Ở giải giao hữu như Panda Cup, mọi kết quả đều có thể xảy ra”.