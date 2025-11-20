Carlos Alcaraz trải lòng khi lỡ hẹn với Davis Cup 2025

Carlos Alcaraz kết thúc năm 2025 thành công rực rỡ khi giữ vững vị trí số một thế giới, vô địch Roland Garros, US Open, đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.

Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi lại buộc phải đón nhận cú sốc cuối năm khi gặp chấn thương gân kheo khiến anh không thể cùng tuyển Tây Ban Nha dự Davis Cup đang diễn ra tại Bologna (Italy) từ ngày 18/11 đến 23/11.

Carlos Alcaraz sớm chia tay mùa giải 2025 sau ATP Finals (Ảnh: ATP).

Trả lời báo giới Tây Ban Nha, Alcaraz không giấu được sự thất vọng: "Tôi thực sự rất mong được thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng mùa giải quá dài, quá nhiều cung bậc cảm xúc. Giờ tôi phải điều trị để bình phục. Tôi cảm thấy đau ở gân kheo. Thật buồn, nhưng mùa giải của tôi đã kết thúc”.

Sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha bị ảnh hưởng đáng kể khi Alcaraz vắng mặt và kỳ vọng được đặt lên vai các tuyển thủ Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez và Marcel Granollers..

Alcaraz lên tiếng trấn an người hâm mộ quê nhà: "Tôi không lo lắng về sức khỏe lâu dài. Tôi rất muốn chơi Davis Cup nhưng cơ thể hoàn toàn không sẵn sàng để thi đấu. Tôi còn một tuần để hồi phục, sau đó thêm hai tuần nữa trước khi trở lại sân và tôi thực sự cảm thấy buồn".

Dù không dự Davis Cup, Alcaraz cho biết anh muốn trải nghiệm ở các sự kiện quần vợt biểu diễn tại Mỹ vào tháng 12: "Tôi thích chơi ở những nơi mới mẻ. Sân đấu ở Newark không phải sân quần vợt, nhưng điều đó lại rất thú vị.

Tôi muốn cảm nhận một nguồn năng lượng khác lạ. Tôi thường thích nghi nhanh và cảm thấy tự nhiên khi bước vào sân, nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất đáng nhớ ở các sự kiện sắp tới".

8 đội bóng tham dự vòng chung kết Davis Cup sẽ đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Đội chủ nhà Italy gặp Áo ở tứ kết và nếu tiến vào bán kết, họ sẽ đối đầu đội thắng ở cặp đấu Tây Ban Nha - CH Séc. Ở nhánh bán kết còn lại, Argentina - Đức sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Pháp - Bỉ.