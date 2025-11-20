Lũ lớn khiến tôm hùm chết hàng loạt, có thể thiệt hại hơn bão Kalmaegi

Ngày 20/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết do nước lũ đổ về với lưu lượng lớn đã khiến tôm hùm nuôi của người dân chết hàng loạt.

Ông Thạch cho hay, từ sáng 19/11, nước lũ bắt đầu đổ về địa phương này gây ngập sâu ở nhiều nơi, đến chiều cùng ngày nước rút. Sau khi nước rút, người nuôi tôm hùm lặn kiểm tra và phát hiện loài thủy sản có giá trị cao này chết hàng loạt.

Người dân Sông Cầu vớt tôm hùm từ biển lên để bán (Ảnh: Ngô Trang).

“Một số tôm chết đã được người dân vớt lên bán từ chiều 19/11. Số khác đang được kiểm tra”, ông Thạch thông tin.

Chủ tịch phường Sông Cầu nhận định, thiệt hại về thủy sản trong đợt lũ này có thể vượt mức thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra. Bởi trong bão Kalmaegi cũng có gây thiệt hại, nhưng chủ yếu là hư hỏng lồng bè, còn tôm chỉ bị ảnh hưởng không đáng kể.

Theo anh Văn Phúc, người nuôi tôm hùm ở Sông Cầu, tôm chết vô số, do lượng nước ngọt đổ về biển quá nhiều.

Anh Phúc cũng chia sẻ, trước đây tôm sống có giá 800.000-900.000 đồng/kg, nay giá chỉ còn một nửa, nhưng vắng người mua.

“Người nuôi tôm rất vất vả mới nuôi lớn, bây giờ lại chết hàng loạt, thiệt hại rất nặng nề”, anh Phúc nói.