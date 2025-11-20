FIFA và AFC dành lời khen cho Xuân Son sau màn trở lại ấn tượng

Bàn thắng của Xuân Son ghi cho đội tuyển Việt Nam vào lưới đội tuyển Lào, được thực hiện ở phút 68, trong trận đấu diễn ra tối qua (19/11), trên sân vận động quốc gia Lào (tại Vientiane).

Tình huống Xuân Son thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn ở phút 68 (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu trang chủ của AFC viết: “Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên kể từ tháng 1, cùng với Phạm Tuấn Hải, họ ghi bàn trong hiệp hai. Những bàn thắng vừa nêu giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, qua đó giúp đội bóng này thu ngắn khoảng cách với Malaysia xuống còn 3 điểm”.

“Xuân Son là một trong những sự thay đổi người được HLV Kim Sang Sik thực hiện ở đầu hiệp hai, để tăng cường sức mạnh tấn công. Sau khi vào sân, tiền đạo ngôi sao này là trung tâm cho mọi đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á viết thêm.

Điểm nhấn trong ngày trở lại của Xuân Son chính là bàn thắng ghi vào lưới đội bóng xứ sở triệu voi. AFC dĩ nhiên không bỏ qua bàn thắng này.

Website của Liên đoàn Bóng đá châu Á miêu tả: “Pha bứt tốc của Phạm Tuấn Hải trong vòng cấm địa đội Lào mang về cho đội tuyển Việt Nam bàn thắng ở phút 68”.

Xuân Son (phải) có ngày trở lại ngọt ngào sau gần một năm xa sân cỏ vì chấn thương (Ảnh: VFF).

“Đường chuyền của Tuấn Hải bị hậu vệ đội Lào Phetdavanh Somsanid dùng tay cản phá. Xuân Son dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Trong khi đó, fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thốt lên những dòng như thơ: “Xương rồng đơm lá đơm hoa, người người đổ xô ăn bánh chuối, là ngày Xuân Son tái xuất”.

Những dòng này cho thấy FIFA đôi khi cũng rất biết lấy lòng các đội tuyển và các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, là thành viên của FIFA. Đồng thời, những dòng này cũng phản ánh những người làm truyền thông ở FIFA tìm hiểu không ít về tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có tổng cộng 12 điểm sau trận đấu này, kém đội đầu bảng F là Malaysia 3 điểm. Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc. Lượt trận cuối của vòng loại Asian Cup sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội đầu bảng Malaysia.