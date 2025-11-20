LĐBĐ Malaysia bị tố làm “động tác giả” nhằm qua mặt FIFA

Luật sư thương mại và thể thao, Nik Erman Nik Roseli, đã đưa ra quan điểm chắc chắn khi nhận định rằng quyết định của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đình chỉ chức vụ của cựu Tổng thư ký chỉ là một “động tác giả”, dựa trên những lập luận bằng văn bản do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra.

Sự việc phát sinh sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới tỏ ra “không hài lòng” trước việc FAM đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, người bị tạm ngưng công tác ngay lập tức vào tháng 10.

Luật sư thương mại và thể thao, Nik Erman Nik Roseli (Ảnh: S.A)

“Có vẻ như đây chỉ là một trò hề. Việc đình chỉ được thực hiện chỉ để chứng minh rằng FAM đã hành động. Thực tế, FIFA nói rằng họ “sốc và thất vọng” với FAM”, ông Nik Erman nhận xét.

“FAM vẫn chưa thể làm rõ ai là người chịu trách nhiệm. Dựa trên lời khai của cầu thủ, có vẻ như chỉ là kiểu: "Tôi không biết, tôi làm việc với người đại diện, và người đại diện làm việc với FAM". Họ không cho biết đã liên hệ với ai trong FAM. Các cầu thủ cũng nêu trong quyết định rằng FAM là phía tiếp cận họ và người đại diện. Vậy người đại diện đó là ai?”, ông đặt câu hỏi.

Nik Erman cũng nhấn mạnh rằng việc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) là không phù hợp, bởi các luận điểm do FIFA trình bày có thể chỉ càng làm tổn hại thêm uy tín của FAM.

“Về mặt pháp lý, lời khuyên của tôi là không cần phải kháng cáo vì không có cơ sở hợp lý nào. Tuy nhiên, với những người vẫn muốn tiếp tục theo đuổi vụ việc, họ có thể đưa lên CAS. Nhưng từ góc độ chuyên môn, điều đó là không cần thiết vì không có lý do chính đáng để đưa ra CAS”, ông nói thêm với phóng viên Astro Arena.

FIFA đang yêu cầu các cơ quan chức năng của năm quốc gia bao gồm Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil và Malaysia, tiến hành điều tra hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, vốn được xem là hành vi phạm tội mang tính quốc tế.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh (Ảnh: S.A).

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh, cho biết bà đã giao hoàn toàn trách nhiệm điều tra vụ việc cho Bộ Nội vụ (KDN). Bà cho biết vụ việc thuộc thẩm quyền của KDN và tin rằng Bộ trưởng Nội vụ, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức.

“Khía cạnh hình sự thuộc trách nhiệm của KDN, vì vậy chúng tôi đã chuyển giao cho họ. Tôi cũng đã liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Chúng ta cần dành thời gian để Datuk Seri Saifuddin xem xét vấn đề trước khi có câu trả lời”, bà Hannah Yeoh nói.

Hôm nay (20/11), Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) sẽ có phiên họp toàn thể tại Quốc hội, nơi Ngân sách 2026 liên quan đến lĩnh vực của KBS sẽ được thảo luận.

“Tất cả những vấn đề này sẽ được trả lời vào ngày mai, và tôi không muốn đi quá xa trong buổi họp báo hôm nay”, bà nói tại Nadi Arena vào ngày 19/11.