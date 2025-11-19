Bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 châu Âu: Bóng ma ám ảnh tuyển Italy

42 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

Sau loạt trận đêm qua, châu Âu đã xác định 5 tấm vé trực tiếp cuối cùng tham dự World Cup 2026 là Thụy Sĩ (nhất bảng B), Scotland (nhất bảng C), Tây Ban Nha (nhất bảng E), Áo (nhất bảng H) và Bỉ (nhất bảng J). Trước đó, 7 đội bóng khác là Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức và Hà Lan đều ghi danh vào World Cup 2026.

Các nhóm hạt giống ở vòng play-off World Cup khu vực châu Âu (Ảnh: UEFA).

Châu Âu vẫn còn 4 suất tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico được xác định thông qua vòng play-off. 16 đội bóng sẽ lọt vào vòng đấu này, để chọn ra 4 đội mạnh nhất.

Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra vào lúc 19h (giờ Việt Nam) ngày 20/11 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

Vòng play-off được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. Mỗi nhánh play-off gồm hai cặp bán kết, mỗi cặp có một đội hạt giống và một đội không hạt giống. Theo đó, các đội ở nhóm 1 gặp nhóm 4 và nhóm 2 gặp nhóm 3.

Các đội hạt giống sẽ được bốc thăm để thi đấu bán kết tại sân nhà. Trong mỗi nhánh, đội thắng bán kết sẽ vào trận chung kết. Trước mỗi trận chung kết, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội thắng bán kết nào được thi đấu tại sân nhà.

Các trận bán kết diễn ra ngày 26/3/2026 và chung kết diễn ra vào ngày 31/3/2026.

Italy có nguy cơ không thể tham dự World Cup 3 kỳ liên tiếp (Ảnh: Getty).

Kết quả phân nhóm hạt giống play-off châu Âu như sau:

Nhóm 1: Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine

Nhóm 2: Ba Lan, Wales, CH Séc, Slovakia

Nhóm 3: CH Ireland, Albania, Bosnia, Kosovo

Nhóm 4: Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia, Bắc Ireland

Đội tuyển Italy đang được chú ý rất nhiều trước vòng play-off. Trong hai kỳ World Cup 2018 và 2022, Azzurri đều lỡ hẹn sau khi thua play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia.

Với tình hình hiện tại, Italy sẽ gặp các đội nhóm 4 ở vòng bán kết play-off. Điều đó có nghĩa rằng, họ hoàn toàn có thể đụng độ với “bóng ma” năm xưa như Thụy Điển hay Bắc Macedonia. Đó chưa kể tới trận chung kết play-off, Italy còn có nguy cơ đối diện với Ba Lan.

Với trình độ ngang ngửa nhau của 16 đội bóng, vòng play-off giành vé dự World Cup khu vực châu Âu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng nảy lửa và khó lường.