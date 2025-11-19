CLB nữ TPHCM thua đậm đại diện Australia tại Cúp C1 châu Á

Trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TPHCM và Melbourne City FC diễn ra tối nay (19/11) trên sân Thống Nhất (TPHCM). Đây là trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) 2025-2026.

CLB nữ TPHCM (áo vàng) chủ động cất nhiều trụ cột trong trận đấu với Melbourne City FC (Ảnh: AFC).

Trước giờ bóng lăn, hai đội đều đã chính thức có vé vào vòng tứ kết. Chính vì lẽ đó, trận đấu không quá căng thẳng. CLB bóng đá nữ TPHCM chủ động cất hàng loạt trụ cột gồm Huỳnh Như, Phan Thị Trang, Trần Nguyễn Bảo Châu trên băng ghế dự bị, còn Trần Thị Thùy Trang không có tên trong danh sách đăng ký.

Bóng mới lăn một phút, Melbourne City FC đã có bàn thắng mở tỷ số. Holly McNamara dứt điểm chính xác trong thế không người kèm, ghi bàn giúp đội bóng Australia dẫn trước 1-0.

Chỉ sau đó 3 phút, đội khách có thêm bàn thắng thứ hai. Trong pha bóng này, hậu vệ của CLB bóng đá nữ TPHCM phá bóng hỏng, để bóng đến chân Leah Davidson. Sau đó, Leah Davidson chuyền bóng cho Alexia Apostolakis, để Alexia Apostolakis dứt điểm, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Melbourne City FC.

Melbourne City FC có chiến thắng đậm trước CLB nữ TPHCM (Ảnh: AFC).

Ở đầu sân bên kia, CLB bóng đá nữ TPHCM cũng có một cơ hội tốt trong hiệp một. Phút 30, Samia Aouni sút bóng rất căng từ ngoài khu vực 16m50, đưa bóng đi chệch xà ngang.

Tuy nhiên, cũng trong hiệp một, hàng thủ của CLB bóng đá nữ TPHCM chơi không tốt. Đội chủ nhà thua tiếp bàn thứ 3 ở phút 40.

Trong tình huống này, McNamara đi bóng giữa vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà, trước khi cô chuyền bóng cho McMahon ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Melbourne City FC.

Chiến thắng này giúp đội bóng đến từ Australia dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. CLB bóng đá nữ TPHCM đứng nhì bảng với 6 điểm.