Hướng dẫn dùng AI tạo ảnh nghệ thuật tặng thầy cô trong ngày 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh những người thầy, người cô và cũng là cơ hội để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người đã dìu dắt mình, thông qua những bó hoa hay món quà ý nghĩa.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, bên cạnh những món quà truyền thống, chúng ta còn có thể sử dụng các công cụ AI để tạo nên những bức ảnh nghệ thuật dành tặng thầy cô.

Một trong những gợi ý là tính năng tạo ảnh của AI Gemini do Google phát triển, công cụ được đánh giá có khả năng xử lý hình ảnh thông minh và linh hoạt.

Thực hiện theo các bước sau để tạo hình ảnh ngày 20/11 để dành tặng thầy, cô

Để sử dụng công cụ AI Gemini tạo ảnh ngày 20/11, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng.

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn một bức ảnh của thầy, cô mà bạn muốn tạo hình theo chủ đề ngày 20/11. Bạn nên chọn bức ảnh chụp chân dung thẳng mặt để giúp Gemini có thể tạo ra bức ảnh ưng ý và giống thật nhất.

Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn dán một trong những đoạn câu lệnh như dưới đây vào khung chat và nhấn nút Enter.

Câu lệnh 1

"Ý tưởng phơi sáng kép về một người phụ nữ Việt Nam trong nghề giáo. Hình bóng chính là khuôn mặt của người trong ảnh đính kèm, với góc nghiêng dịu dàng. Bên trong hình bóng, cô giáo giữ nguyên nét mặt của người trong hình ảnh được đính kèm, với dáng người thanh lịch, mặc áo dài trắng truyền thống. Cô đứng trên bục giảng trong lớp học sáng sủa, một tay cầm sách mở, tay kia cầm phấn chỉ vào bảng đen lớn có công thức và hình học.

Ánh sáng tự nhiên chiếu từ cửa sổ, bụi phấn tỏa sáng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và truyền cảm hứng. Phần dưới hình ảnh được làm trắng mờ, mềm mại, không hiển thị cánh tay hay bàn tay cầm sách bên ngoài, để tập trung vào khuôn mặt và dáng đứng giảng bài.",

"Style": "Phơi sáng kép, điện ảnh, nghệ thuật giáo dục",

"Mood": "Truyền cảm hứng, trí tuệ, gần gũi",

"Lighting": "Ánh sáng lớp học tự nhiên, bụi phấn phát sáng, màu sắc tươi sáng, hài hòa".

Lưu ý: với câu lệnh này, ở phần “công thức và hình học”, bạn có thể sửa lại để phù hợp với môn học mà giáo viên đang giảng dạy.

Hình ảnh được tạo ra từ câu lệnh đầu tiên (Ảnh chụp màn hình).

Câu lệnh 2

"Ý tưởng phơi sáng kép về một người phụ nữ Việt Nam trong nghề giáo. Hình bóng chính là khuôn mặt của người trong ảnh đính kèm, nghiêng dịu dàng. Bên trong hình bóng, cô giáo Việt Nam với gương mặt của người trong ảnh đính kèm, mái tóc búi gọn, dáng người thanh lịch, mặc áo dài trắng truyền thống.

Cô đứng trên bục giảng trong lớp học sáng sủa, một tay cầm sách mở, tay kia cầm phấn chỉ vào bảng đen lớn có các công thức hóa học. Ánh sáng tự nhiên chiếu từ cửa sổ, bụi phấn tỏa sáng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và truyền cảm hứng. Phần dưới hình ảnh được làm trắng mờ, mềm mại, không hiển thị cánh tay hay bàn tay cầm sách bên ngoài, để tập trung vào khuôn mặt và dáng đứng giảng bài.",

"Style": "Phơi sáng kép, điện ảnh, nghệ thuật giáo dục",

"Mood": "Truyền cảm hứng, trí tuệ, gần gũi",

"Lighting": "Ánh sáng lớp học tự nhiên, bụi phấn phát sáng, màu sắc tươi sáng, hài hòa".

Lưu ý: với câu lệnh này, ở phần “công thức hóa học”, bạn có thể sửa lại để phù hợp với môn học mà giáo viên đang giảng dạy.

Hình ảnh được tạo ra từ câu lệnh thứ hai (Ảnh: Gemini).

Câu lệnh 3

"Ý tưởng phơi sáng kép về một người đàn ông Việt Nam trong nghề giáo. Hình bóng chính là khuôn mặt của người trong ảnh đính kèm. Bên trong hình bóng, thầy giáo Việt Nam với mái tóc gọn gàng, dáng người thanh lịch, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Thầy giáo đứng trên bục giảng trong lớp học sáng sủa, đứng trước bảng phấn trong khi dạy một lớp học của học sinh, một tay cầm sách mở, tay kia cầm phấn chỉ vào bảng đen lớn có rất nhiều chữ viết.

Ánh sáng tự nhiên chiếu từ cửa sổ, bụi phấn tỏa sáng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và truyền cảm hứng. Phần dưới hình ảnh được làm trắng mờ, mềm mại, không hiển thị cánh tay hay bàn tay cầm sách bên ngoài, để tập trung vào khuôn mặt và dáng đứng giảng bài. Các học sinh đang ngồi ở bàn gỗ, chăm chú quan sát giáo viên.",

"Style": "Phơi sáng kép, điện ảnh, nghệ thuật giáo dục",

"Mood": "Truyền cảm hứng, trí tuệ, gần gũi",

"Lighting": "Ánh sáng lớp học tự nhiên, bụi phấn phát sáng, màu sắc tươi sáng, hài hòa"

Hình ảnh được tạo ra bởi câu lệnh thứ ba (Ảnh: Gemini).

Lưu ý

Những câu lệnh trên chỉ mang tính tham khảo. Do những câu lệnh này đều hoàn toàn bằng tiếng Việt nên bạn có thể điều chỉnh lại nội dung câu lệnh cho phù hợp để tạo ra bức ảnh ưng ý, chẳng hạn thay đổi các từ khóa về “cô giáo”, “thầy giáo”, từ khóa về trang phục, phong cách hình ảnh…

Sau khi tạo ảnh với mỗi câu lệnh và muốn tạo tiếp ảnh mới bằng câu lệnh khác, bạn nhấn vào nút “Cuộc trò chuyện mới” ở menu bên trái Gemini, sau đó bắt đầu đính kèm ảnh và nhập lại câu lệnh khác, điều này sẽ đảm bảo Gemini không bị rối giữa các câu lệnh tạo ảnh và cho ra kết quả được chuẩn xác hơn.

Đặc điểm của các công cụ tạo ảnh bằng AI là dù nhập chung một câu lệnh nhưng mỗi lần yêu cầu, công cụ AI sẽ tạo ra một hình ảnh khác nhau. Do vậy, bạn có thể sử dụng chung một câu lệnh và yêu cầu công cụ AI liên tục tạo ảnh cho đến khi có được kết quả mà bản thân cảm thấy ưng ý nhất.