Món canh rau dễ nấu giúp đào thải axit uric, ngừa gout

Vào mùa lạnh, một bát canh ấm không chỉ giúp cơ thể dễ chịu hơn mà còn có thể hỗ trợ đào thải axit uric, giảm nguy cơ gout.

Theo Sohu, món canh cần tây, củ cải trắng và gừng được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ hàm lượng dưỡng chất và hoạt chất sinh học có lợi cho thận.

Theo National Institutes of Health (NIH), rau cần tây chứa phthalides và flavonoid apigenin có vai trò hỗ trợ tăng lưu lượng máu qua thận, kích thích đào thải axit uric qua đường nước tiểu.

Canh củ cải trắng, cần tây được đánh giá rất tốt cho người bị gout (Ảnh: C.G.).

Khi kết hợp với củ cải trắng giàu nước và vitamin C, khả năng giảm stress oxy hóa tại khớp được tăng cường giúp hạn chế sự hình thành tinh thể urate.

Gừng là thành phần thứ ba tạo nên hiệu quả của món canh này. Hoạt chất gingerol và shogaol có tác dụng giảm viêm thông qua việc ức chế enzym COX-2. Đây là cơ chế giúp giảm đau nhức thường gặp ở những người có nồng độ axit uric cao hoặc đang trong giai đoạn tiền gout.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Renal Nutrition ghi nhận nhóm người uống nước sắc từ cần tây, củ cải trắng và gừng trong 6 tuần giảm 12% đến 15% nồng độ axit uric.

Chỉ số lọc cầu thận GFR của nhóm này tăng trung bình 8% trong khi nhóm đối chứng không ghi nhận cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ hòa tan và chất điện giải có thể hỗ trợ hoạt động thận rõ rệt.

Theo European Society of Nephrology, thận là cơ quan duy nhất đảm nhiệm việc đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Chế độ ăn đủ nước, giàu chất xơ và khoáng chất giúp tăng lượng nước tiểu, hạn chế kết tinh urate và nâng độ pH nước tiểu.

Khi độ pH tăng, khả năng hình thành tinh thể gây viêm giảm đi, từ đó hỗ trợ phòng ngừa gout.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người có axit uric cao nên ưu tiên các món canh ấm vào buổi tối thay vì thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc lạnh. Nhiệt độ ấm giúp giãn mạch ngoại vi và cải thiện lưu thông máu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc của thận.

Không chỉ tác động trực tiếp đến cơ chế đào thải axit uric, món canh cần tây, củ cải trắng và gừng còn giúp giảm hấp thu purin từ thực phẩm.

Một nghiên cứu trên European Journal of Clinical Nutrition cho thấy, việc ăn món canh giàu chất xơ trước bữa chính có thể giảm khoảng 17% lượng purin được hấp thu tại ruột non. Điều này đặc biệt quan trọng với những người thường xuyên ăn đạm động vật hoặc hải sản.

Ngoài ra, gừng còn giúp giảm đầy bụng và cải thiện nhu động ruột. Khi tiêu hóa ổn định, cơ thể cũng chuyển hóa purin dễ dàng hơn và ít tạo áp lực lên thận.

Với sự kết hợp giữa chất xơ, vitamin C, chất điện giải và các hợp chất chống viêm, món canh này được xem là giải pháp tự nhiên hữu ích cho người có nguy cơ gout hoặc nồng độ axit uric cao.

Dinh dưỡng hợp lý có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đau khớp, hạn chế tích tụ tinh thể urate và giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong mùa lạnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên sử dụng món canh cần tây, củ cải trắng và gừng khoảng 3 đến 4 lần mỗi tuần.

Đây là lựa chọn phù hợp khi chế độ ăn có nhiều đạm hoặc trong thời tiết lạnh, thời điểm cơ thể dễ mất nước và hoạt động của thận dễ bị ảnh hưởng.