Khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh mang 3 điểm quý giá về cho Hà Nội FC

Tại trận đấu sớm vòng 5 V-League 2025-26 trên sân Hàng Đẫy tối 26/9, cả Hà Nội FC lẫn Thanh Hóa đều nhập cuộc với áp lực lớn, khi khởi đầu mùa giải đầy thất vọng và chưa có nổi chiến thắng. Ba điểm đầu tiên trở thành mục tiêu sống còn cho cả hai đội.

Dù phải hành quân đến Hàng Đẫy, nhưng chính CLB Thanh Hóa lại cho thấy tâm thế nhập cuộc hứng khởi hơn. Trở lại mái nhà xưa, Rimario Gordon nhanh chóng ghi dấu ấn ngay từ những phút đầu tiên khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Thoát khỏi sự truy cản của Duy Mạnh ngay trước vòng cấm, Rimario bất ngờ tung cú dứt điểm quyết đoán khiến thủ thành Văn Hoàng phải vào lưới nhặt bóng trong sự sững sờ của hàng thủ chủ nhà.

Khởi đầu như mơ, CLB Thanh Hóa vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Rimario lập tức lao về phía khán đài có những cổ động viên xứ Thanh ăn mừng đầy phấn khích.

Nhận gáo nước lạnh từ bàn thua sớm, Văn Quyết cùng đồng đội lập tức dồn lên tìm bàn gỡ.

Thế nhưng, trước sự tập trung và chắc chắn của hàng thủ đội khách, mọi nỗ lực đều trở nên bế tắc.

Trên hàng công CLB Thanh Hóa, Rimario luôn là ngòi nổ đáng sợ nhất và cũng là cái tên được hàng thủ đối phương chăm sóc kỹ lưỡng. Hiệp 1 cũng khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận xoay chiều nghiêng về đội chủ nhà. Phút 48, dù bị hậu vệ theo kèm sát sao, tiền vệ Hai Long vẫn tung cú dứt điểm quyết đoán ngay sát vòng cấm.

Thủ thành Y Eli Nie đã kịp bay người cản phá, nhưng bóng vô tình tìm đến đúng vị trí của Daniel Passira. Không bỏ lỡ cơ hội vàng, tiền đạo người Brazil tung cú đá bồi chuẩn xác đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Hà Nội FC tiếp tục tạo ra bước ngoặt của trận đấu với bàn thắng thứ hai để vươn lên dẫn 2-1. Từ nỗ lực bứt tốc và đi bóng khéo léo sát đường biên ngang, Xuân Mạnh tung đường chuyền ngược vào vòng cấm. Trong tư thế không bị kèm, Fernando tung cú dứt điểm uy lực, làm tung lưới thủ thành Y Eli Nie, thổi bùng niềm vui trên khán đài Hàng Đẫy.

Phút 69, Thanh Hóa suýt nữa có bàn gỡ hòa sau tình huống phá bóng lỗi của hàng thủ Hà Nội FC. Bóng vô tình đến chân Ngọc Mỹ ở cự ly gần, nhưng trong tư thế thuận lợi, anh lại sút ra ngoài đầy đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội vàng cho đội khách.

Ở nửa cuối hiệp 2, Hà Nội FC chủ động lùi sâu, xây chắc bức tường phòng ngự trước khung thành Văn Hoàng. Trước sự kín kẽ và kỷ luật ấy, các cầu thủ Thanh Hóa dần rơi vào bế tắc, loay hoay tìm đường xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà

Chung cuộc, Hà Nội FC đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Ba điểm quý giá không chỉ giúp đội bóng Thủ đô có được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2025-26, mà còn giải tỏa áp lực đè nặng sau chuỗi trận khởi đầu thất vọng, thắp lại hy vọng về một hành trình trở lại mạnh mẽ trong chặng đường phía trước.