Báo Trung Quốc nhận xét về chiến thắng đậm của U17 Việt Nam trước Malaysia

Trong trận đấu quyết định ở bảng C vòng loại giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã giành vé tham dự giải châu Á với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào.

U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà trước U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Bình luận về chiến thắng của U17 Việt Nam, tờ 163 (Trung Quốc) thừa nhận: “Ở lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa trước U17 Malaysia là giành vé tham dự giải châu Á.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn làm tốt hơn thế. Họ đã thi đấu lấn lướt hoàn toàn, vượt trội so với U17 Malaysia trong cả tấn công lẫn phòng ngự. U17 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước đối phương. Họ thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ khác trong bảng đấu khi toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không thủng lưới bàn nào”.

Tờ Sina gọi thành tích của U17 Việt Nam là “hoàn hảo” khi giành trọn vẹn 15 điểm, ghi bàn nhiều thứ hai vòng loại với 30 bàn (chỉ sau U17 Trung Quốc) và không thủng lưới bàn nào.

Tờ Sina cho rằng U17 Việt Nam đã có thành tích hoàn hảo (Ảnh: An An).

Bình luận về chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia, tờ Sina viết: “U17 Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Họ liên tục tấn công dồn ép và ghi tới 4 bàn thắng vào lưới U17 Malaysia. Đội bóng trẻ của Việt Nam cho thấy trình độ đáng nể. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển rất tốt”.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến ngày 24/5/2026. Ngoài U17 Việt Nam, Đông Nam Á còn ba đội bóng khác có vé tham dự là U17 Thái Lan, U17 Indonesia và U17 Myanmar.

Ở giải U17 châu Á gần nhất, U17 Việt Nam không vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland quyết tâm cao cải thiện thành tích, để giành vé tham dự giải U17 World Cup thế giới.