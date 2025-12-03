HLV Pep Guardiola: “Cầu thủ Man City khiến tôi rụng hết tóc”

“Erling Haaland có cơ hội nâng tỷ số lên 6-3 nhưng anh ấy đã bỏ lỡ và ngay sau đó tỷ số là 5-4. Quả thực là một trận đấu khó khăn với chúng tôi, tinh thần của các cầu thủ đã đi xuống khi để đối thủ ghi liên tiếp 3 bàn, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tức giận.

Alex Iwobi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City (Ảnh: Getty).

Tôi không hiểu tại sao. Tôi già rồi, sự thiếu tôn trọng của các cầu thủ Man City khiến tôi rụng hết tóc. Họ không nên đối xử với huấn luyện viên của mình như vậy”, HLV Pep Guardiola nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Trong hiệp một, Man City dẫn trước đối thủ 3-1. Sang hiệp hai, đội chủ sân Etihad nâng tỷ số lên 5-1, tưởng chừng đã an bài. Bất ngờ, hàng phòng ngự sụp đổ, để Fulham ghi liên tiếp ba bàn, rút ngắn tỷ số xuống 4-5 ở phút 78.

Fulham sau đó có thêm hai cơ hội vàng để gỡ hòa, bao gồm cú sút ở phút 98 đã đi qua thủ môn Donnarumma nhưng bị Gvardiol cản phá ngay trên vạch vôi.

Sau trận đấu kịch tính, HLV Guardiola, tỏ ra vô cùng tức giận. Ông đã ngay lập tức chỉ trích Savinho vì màn trình diễn cá nhân tệ hại và thiếu tập trung sau khi vào sân từ ghế dự bị.

“Premier League luôn đem lại những điều bất ngờ nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở chất lượng, sự bền bỉ và khả năng phòng ngự của đội bóng. Khi tỷ số là 5-1, nhiều cổ động viên đã nghĩ sẽ là một chiến thắng áp đảo, thậm chí nhiều người còn đăng lên mạng xã hội rằng “Man City đã trở lại”. Khi trận đấu kết thúc, họ lại cuống cuồng xóa bài viết.

HLV Pep Guardiola tỏ ra tức giận về màn trình diễn của Savinho (Ảnh: Getty).

Nhưng dù sao trận này các cầu thủ cũng đã cố gắng. Chúng tôi đã có chiến thắng quan trọng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal. Vượt qua đội bóng của HLV Arteta rất khó khăn, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài.

Và tôi xin hứa với các bạn rằng tôi có đủ kinh nghiệm để thực hiện những chặng đường dài, rất dài, cố gắng chiến đấu để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay”, HLV Pep Guardiola khẳng định.

Chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Fulham giúp Man City thiết lập kỷ lục thắng 19 trận đấu liên tiếp trước đội bóng này. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm với Arsenal và gây sức ép cho "Pháo thủ" trước khi thi đấu với Brentford.