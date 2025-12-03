Barcelona ngược dòng giành chiến thắng trước Atletico

Do phải điều chỉnh lịch thi đấu để cân đối với Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barcelona và Atletico chạm trán ở trận đấu sớm vòng 19 La Liga. Barcelona sử dụng 4 tiền đạo Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski còn nhiệm vụ ghi bàn của Atletico thuộc về Alvarez.

Atletico thi đấu ép sân ngay từ đầu và ở phút 19, Molina tung đường chuyền vượt tuyến loại bỏ hàng thủ Barcelona, tạo điều kiện cho Baena thoát xuống đối mặt thủ môn Joan Garcia và mở tỷ số trận đấu.

Raphinha gỡ hòa 1-1 cho Barcelona trước Atletico (Ảnh: Getty).

Trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng công nghệ VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho Barcelona. Tuy nhiên ở phút 26, Pedri chọc khe cho Raphinha thoát xuống, tiền đạo người Brazil vượt qua thủ môn Jan Oblak rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Ngay sau đó, Pablo Barrios phạm lỗi với Dani Olmo trong vòng cấm và Barcelona được hưởng quả phạt đền. Lewandowski bước lên nhưng cú đá 11m của anh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Barcelona tiếp tục chơi thăng hoa, Lamine Yamal thực hiện cú tạt bóng tinh tế để Lewandowski đánh đầu nhưng thủ môn Oblak đã xuất sắc đổ người cứu thua. Tiền đạo người Ba Lan bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn liên tiếp trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng về Barcelona. Raphinha dứt điểm chệch cột trong tư thế trống trải. Bên phía Atletico, Giuliano Simeone đá ra ngoài đầy khó hiểu khi đối mặt thủ môn Joan Garcia.

Sự sắc sảo của Barcelona được thể hiện ở phút 65, Dani Olmo thực hiện pha xoay người dứt điểm hiểm hóc, giúp Barcelona dẫn 2-1. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị chấn thương vai khi ngã trong nỗ lực dứt điểm và phải nhường chỗ cho Marcus Rashford.

Ferran Torres ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Đến phút 70, Barcelona tiếp tục tổn thất khi Pedri rời sân do chấn thương. Atletico có cơ hội lấy lại thế trận và Thiago Almada đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm, nhưng do mất thăng bằng nên cú dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch cột dọc.

Barcelona có nhiều pha phản công sắc nét và tài năng của thủ môn Oblak đã nhiều lần cứu thua cho Atletico. Đến phút 90+6, Alejandro Balde kiến tạo để Ferran Torres ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Đánh bại Atletico 3-1, Barcelona có trận thắng thứ 5 liên tiếp ở La Liga và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 37 điểm, hơn Real Madrid 4 điểm. Atletico vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 31 điểm/15 trận.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Bàn thắng: Raphinha (26'), Olmo (65'), Torres (90+6').

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez.

Bàn thắng: Baena (19').