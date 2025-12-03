Nam sinh Olympia đỗ thủ khoa bác sĩ nội trú và cú sốc điểm 3

Lời tri ân đặc biệt trong lễ tốt nghiệp

Trần Nguyễn Nhất Tín là gương mặt đại diện cho hơn 1.200 tân khoa phát biểu trong lễ tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch diễn ra mới đây.

Trần Nguyễn Nhất Tín gửi những lời tri ân đặc biệt trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: N.T).

Ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, Tín tiếp tục dự thi và xuất sắc trở thành thủ khoa của kỳ thi Bác sĩ nội trú - một trong những kỳ thi khốc liệt nhất của trường.

Trong bài phát biểu, Tín gửi lời tri ân đến những người đồng hành trong suốt hành trình học tập đầy gian nan ở trường y. Đặc biệt, lời cảm ơn của Tín gửi đến bố mẹ và các bệnh nhân làm nhiều người xúc động.

Với Tín, chính sự tảo tần và tình yêu thương của cha mẹ đã gieo vào lòng cậu sự thấu cảm, để sau này nhìn bệnh nhân cũng bằng tình thương như với người thân, gia đình.

Thay mặt cho các tân bác sĩ, Tín còn gửi lời tri ân đến những người bệnh trong quá trình đi thực tập tại các bệnh viện, giúp các em bồi dưỡng lòng nhân ái và nỗ lực để phần nào xoa dịu những nỗi đau bệnh tật.

Nhất Tín tốt nghiệp loại giỏi và đậu thủ khoa bác sĩ nội trú (Ảnh: N.T).

Tín cũng gửi lời tri ân đến những người đã hiến thân xác cho y học. Với nam sinh, đây là “người thầy im lặng” thực tiễn giúp sinh viên tiếp cận những kiến thức giải phẫu, cho đến sự hiểu biết sâu hơn về con người.

Trở về thực tại nhờ điểm 3 đầu đời

Khi còn học THPT, dù chỉ dừng ở vòng tháng, Tín vẫn là thí sinh gây ấn tượng mạnh trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Ở vòng thi tuần, Tín gần như “độc tấu” với 300 điểm.

Những năm ở giảng đường y khoa, Tín tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích, danh hiệu như giải nhì toàn quốc cuộc thi khoa học y khoa tại Trường Đại học VinUni; giải ba hoá sinh Championship toàn quốc tại Đại học Y dược TPHCM; giải nhất kỳ thi Olympic Mác - Lênin Tầm nhìn xuyên thế kỷ năm 2021; gương sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2024...

Vậy nhưng, hành trình học tập của Tín không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cậu từng trải qua cú sốc thi lại ngay khi vừa bước vào giảng đường. Ở học kỳ đầu tiên, Tín "rinh" điểm 3 môn vật lý.

Chàng trai Trần Nguyễn Nhất Tín đạt được nhiều kết quả ở giảng đường đại học (Ảnh: N.T).

Nhìn lại, Tín nhận ra mình không tập trung ở học kỳ đại cương mà mải mê “chạy trước” tìm hiểu kiến thức chuyên sâu. Chính điểm 3 đầu tiên trong cuộc đời đi học đã “hãm” Tín lại, giúp cậu hiểu rằng trong học tập, cần sự kiên nhẫn và từng bước khai mở.

Tín cũng từng muốn bỏ cuộc trong lần đầu đi thực tập lâm sàng, khi phải đối mặt với lượng kiến thức quá lớn, kết quả học tập không như ý.

Trong thẳm sâu, Tín nhận ra rằng ánh hào quang của quá khứ - những lần xuất hiện trên truyền hình, những lời khen ngợi và tung hô - từng khiến cậu lầm tưởng mình là “người của công chúng”. Những lần thất bại, giúp Tín hiểu rằng thực ra mình chỉ là “người từng tham gia một gameshow”.

Nhờ suy nghĩ này, giúp cậu tìm lại sự cân bằng, bớt áp lực trước những kỳ vọng xung quanh.

Đi chậm lại, Tín tự tin hơn vào cách học chăm chỉ ghi chép, đọc đi đọc lại tài liệu, xây dựng ôn thi tích cực. Vậy nhưng Tín vẫn không khỏi bất ngờ khi đỗ thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú. Cậu hiểu rằng, kết quả của mình không tách rời với hai chữ “may mắn”. Hiện Tín là bác sĩ nội trú bộ môn Nội tổng quát.

Học bác sĩ nội trú, Nhất Tín xác định mình trở về điểm bắt đầu cho hành trình theo đuổi nghề y (Ảnh: N.T).