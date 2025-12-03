Mỹ tuyên bố không còn liên quan về mặt tài chính với xung đột ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Như các bạn biết, chúng ta đang gặp vấn đề với một cuộc chiến mà người của chúng ta đang cố gắng dàn xếp giữa Nga và Ukraine. Chúng ta không còn liên quan cuộc chiến đó về mặt tiền bạc nữa", ông Trump nói tại một cuộc họp Nội các.

“Ông Biden đã cho đi 350 tỷ USD một cách dễ dàng. Đó là một khoản tiền khổng lồ và phần lớn trong số đó là tiền mặt, rất nhiều là thiết bị. Tôi thì không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Các quốc gia châu Âu trả cho chúng tôi 100% giá thiết bị, rồi họ chuyển nó tới Ukraine, hoặc làm gì với nó thì tùy họ", ông Trump nói, nhắc tới người tiền nhiệm Joe Biden.

"Nhưng chúng tôi đang cố gắng dàn xếp chuyện đó. Tôi đã dàn xếp 8 cuộc chiến. Đây sẽ là cuộc chiến thứ 9 và đội ngũ của chúng ta đang ở Nga để xem liệu chúng ta có thể dàn xếp được hay không", ông Trump nói thêm.

Ngày 2/12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Cuộc gặp diễn ra trong gần 5 giờ.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng. Hai bên đã thảo luận một số phương án cho một kế hoạch hòa bình ở Ukraine, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ, và nhất trí tiếp tục các cuộc gặp tiếp theo.

“Cuộc trao đổi rất hữu ích, mang tính xây dựng và rất bổ ích. Đã có cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Ushakov nói.

Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Mỹ trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, phê duyệt hàng trăm tỷ USD cho các khoản liên quan đến Ukraine từ năm 2022 đến 2024. Khoản này bao gồm hỗ trợ quân sự, hỗ trợ ngân sách trực tiếp, chuyển tiền mặt và viện trợ kinh tế nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động trong thời chiến.

Cuối tháng trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một lượng thời gian và năng lượng khổng lồ để tìm kiếm các cách giải quyết xung đột và xứng đáng được ghi nhận vì những nỗ lực đó. Theo bà, mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Trump là chấm dứt giao tranh.

Bà lưu ý rằng mặc dù Tổng thống Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc chiến này bằng tiền thuế của người dân, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của NATO.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể làm điều đó mãi mãi. Và Tổng thống muốn cuộc chiến này kết thúc”.