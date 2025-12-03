Malaysia sắp nối lại tìm kiếm máy bay MH370 mất tích 11 năm

MH370 là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Bộ Giao thông Malaysia cho biết hôm 3/12 rằng, cuộc tìm kiếm dự kiến sẽ được khởi động lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập niên sau khi chuyến bay hướng đến Bắc Kinh, Trung Quốc biến mất. Đây là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Chuyến bay MH370, một chiếc Boeing 777, chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn khi nó mất tích vào năm 2014.

Cuộc tìm kiếm đầu tiên do Australia dẫn đầu đã bao phủ 120.000km² ở Ấn Độ Dương trong 3 năm nhưng hầu như không tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay ngoài một vài mảnh vỡ.

Công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity, có trụ sở tại Anh và Mỹ, đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm không thành công vào năm 2018 trước khi đồng ý khởi động cuộc tìm kiếm mới vào năm 2025.

Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở nam Ấn Độ Dương hồi tháng 4 năm nay đã bị tạm dừng do điều kiện thời tiết xấu. Ocean Infinity xác nhận rằng họ sẽ bắt đầu lại hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày trong thời gian tới, Bộ Giao thông Malaysia cho biết.

Nhiệm vụ mới nhất cũng được thực hiện theo nguyên tắc "không tìm thấy, không tính phí", giống như cuộc tìm kiếm trước đó của Ocean Infinity, trong đó chính phủ Malaysia chỉ trả tiền nếu công ty tìm thấy máy bay.

Vụ mất tích của chiếc máy bay từ lâu đã là chủ đề của nhiều giả thuyết - từ đáng tin cậy đến phi thực tế - bao gồm cả giả thuyết rằng cơ trưởng kỳ cựu Zaharie Ahmad Shah đã cố tình thay đổi lộ trình.

Báo cáo cuối cùng về thảm kịch được công bố vào năm 2018 chỉ ra những sai sót của kiểm soát không lưu và nói rằng hành trình của máy bay đã bị thay đổi một cách thủ công.

Các nhà điều tra cho biết trong báo cáo dài 495 trang rằng họ vẫn không biết vì sao chiếc máy bay mất tích, và không loại trừ khả năng có người ngoài tổ bay đã can thiệp vào đường bay.