Dòng tiền phố Wall bất ngờ "quay xe", kích hoạt đà tăng bitcoin

Chỉ vài ngày trước, thị trường tiền số còn chìm trong sắc đỏ ảm đạm khi bitcoin (BTC) trượt dốc về vùng 85.000 USD, kéo theo hàng loạt lo ngại về một mùa đông crypto mới. Thế nhưng, gió đã đổi chiều nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại (sáng 3/12), bitcoin đang giao dịch vững chắc quanh mốc 92.000 USD/BTC, tăng hơn 7% chỉ trong vòng 24 giờ.

Cú "quay xe" đầy kịch tính này không đơn thuần là sự phục hồi kỹ thuật. Đằng sau sắc xanh của bảng điện tử là câu chuyện về sự thay đổi chính sách của những định chế tài chính khổng lồ và tín hiệu "đảo chiều" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường tiền số đã hồi phục mạnh vào ngày 2/12 khi các nhà giao dịch phản ứng trước kỳ vọng tăng vọt về việc Fed cắt giảm lãi suất và hoạt động ETF tại Mỹ bùng nổ sau quyết định của Vanguard gỡ bỏ lệnh cấm mua ETF bitcoin lâu năm (Ảnh: Cryptodnes).

Hiệu ứng Vanguard - Khi người khổng lồ thức giấc

Nếu như trước đây, các nhà đầu tư tổ chức vẫn còn rụt rè, thì thông tin Vanguard, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, chính thức gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch các quỹ ETF tiền điện tử (bao gồm BTC, ETH, XRP và SOL) từ ngày 2/12 đã tạo ra một cú hích tâm lý cực mạnh.

Giới phân tích tài chính đang gọi đây là "hiệu ứng Vanguard". Eric Balchunas, chuyên gia phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence, đã chỉ ra một sự trùng hợp không ngẫu nhiên: Bitcoin bật tăng 6% ngay khi thị trường Mỹ mở cửa, đúng thời điểm khách hàng của Vanguard bắt đầu được phép giao dịch.

"Khối lượng giao dịch của quỹ IBIT (iShares Bitcoin Trust - một sản phẩm ETF do BlackRock phát hành) đạt tới 1 tỷ USD chỉ trong 30 phút đầu tiên. Ngay cả những nhà đầu tư thận trọng nhất của Vanguard cũng đã bắt đầu chấp nhận rủi ro", Balchunas nhận định.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Bank of America cũng vừa phát đi thông báo cho phép hơn 15.000 cố vấn tài chính được quyền khuyến nghị khách hàng phân bổ từ 1% đến 4% danh mục đầu tư vào tiền mã hóa. Động thái "mở cửa" của hai ông lớn này đã đưa hàng triệu nhà đầu tư vốn dĩ thận trọng tham gia vào thị trường, tạo ra một nguồn cầu mới khổng lồ mà thị trường đã chờ đợi từ lâu.

Fed "cởi trói" thanh khoản: Liều doping cho thị trường

Bên cạnh câu chuyện của các quỹ ETF, động lực vĩ mô lớn nhất giúp bitcoin lấy lại đà tăng chính là việc Fed tuyên bố kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT).

Việc chấm dứt QT đồng nghĩa với việc áp lực rút thanh khoản khỏi thị trường đã được gỡ bỏ. Thậm chí, việc Fed bơm thêm 13,5 tỷ USD thanh khoản ngay khi QT kết thúc được ví như một liều "doping" trực tiếp cho các tài sản rủi ro.

Tâm lý thị trường hiện đang đặt cược rất lớn vào khả năng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 10/12 tới đã tăng vọt lên 87,2%. Các nhà giao dịch trên Kalshi thậm chí còn lạc quan hơn khi dự báo sẽ có tới ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Lịch sử đã chứng minh, khi lãi suất giảm và thanh khoản dồi dào, dòng tiền thông minh sẽ có xu hướng tìm đến các kênh sinh lời cao như Bitcoin. Sự kết hợp giữa việc Fed nới lỏng và các tổ chức tài chính lớn mở cửa đang tạo ra một "cơn bão hoàn hảo" cho phe mua.

Triển vọng 2025-2026: Tích lũy để bùng nổ?

Dù đà tăng đang rất hưng phấn, nhưng các chuyên gia cũng đưa ra những góc nhìn thận trọng và thực tế cho chặng đường sắp tới.

Derek Lim, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Caladan, cho rằng dù đã vượt 90.000 USD, bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ rộng (khoảng 83.000-95.000 USD/BTC) từ nay cho đến hết năm 2025. Lý do là thị trường vẫn cần thời gian để hấp thụ các tin tức vĩ mô và dòng vốn cần sự tái cân bằng sau đợt biến động mạnh đầu tháng 12.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn lại sáng sủa hơn rất nhiều. Các nhà phân tích dự báo, nếu Fed thực hiện đúng lộ trình cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, bitcoin hoàn toàn có thể bứt phá lên vùng giá 110.000-135.000 USD/BTC vào năm 2026.

"Chúng ta đang ở trong giai đoạn điều chỉnh của một thị trường tăng giá, chứ không phải bắt đầu một thị trường giảm giá", Tim Sun, nhà nghiên cứu tại HashKey Group nhận định. Ông cho rằng thị trường hiện tại không có sự hưng phấn thái quá hay đầu cơ điên rồ như các đỉnh chu kỳ trước, mà thay vào đó là sự thận trọng cần thiết để hình thành một vùng đáy vững chắc.

Dẫu vậy, rủi ro vẫn còn đó. Mốc hỗ trợ quan trọng được các chuyên gia khoanh vùng là 75.000 USD/BTC. Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức này, kịch bản tăng trưởng sẽ bị vô hiệu hóa.

Trong bối cảnh dòng tiền đang cuồn cuộn đổ về và hành lang pháp lý tại Mỹ đang dần rõ ràng hơn với những tín hiệu tích cực từ SEC, thị trường crypto dường như đang tích tụ một nguồn "năng lượng tiềm năng" lớn. Như Matt Hougan, CIO của Bitwise chia sẻ: "Trong giai đoạn này, tin tốt có thể bị phớt lờ nhưng không bị lãng quên. Chúng đang tích tụ lại để chờ thời điểm bùng nổ".

Thị trường giờ đây sẽ nín thở chờ đợi cuộc họp tháng 12 của Fed - mảnh ghép cuối cùng để xác nhận liệu đợt tăng giá này có phải là khởi đầu cho một kỷ lục mới hay không.