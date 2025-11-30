Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở đâu?

Vào lúc 19h hôm nay (30/11), U17 Việt Nam sẽ đón tiếp U17 Malaysia ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 trên sân PVF. Đây là trận đấu có tính chất “sinh tử” với hai đội. Sau 4 trận đấu, U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng có 12 điểm nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 vs +20).

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quyết định với U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và kênh YouTube của VFF. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Do xếp trên U17 Malaysia nên U17 Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa là sẽ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Malaysia bắt buộc phải giành chiến thắng. Lợi thế của U17 Việt Nam là được thi đấu trên sân nhà PVF trong trận đấu này.

U17 Việt Nam đang có hàng công tốt khi ghi tới 26 bàn thắng (chưa thủng lưới nào) trong 4 trận đã qua gặp U17 Macau (Trung Quốc), U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Singapore, U17 Quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của toàn đội sẽ “đổ sông đổ bể” nếu thất bại trước U17 Malaysia.

Trước trận đấu, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam cần chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu với U17 Malaysia. Ông nhấn mạnh: “23 cầu thủ U17 Việt Nam luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có được là nhờ các em đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý. Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội bóng cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng.

U17 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là giành vé tham dự giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Ông Roland hy vọng toàn đội nâng cao sự tập trung, tính cẩn trọng khi gặp U17 Malaysia. Nhà cầm quân người Brazil cho hay: “Cũng như các trận đấu khác, U17 Việt Nam cần chuẩn bị, nghiên cứu các đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới. Đây như một trận chung kết với U17 Việt Nam. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Javier Jorda Ribera nhấn mạnh: “Chiến thắng U17 Singapore rất quan trọng với chúng tôi. Bây giờ, chỉ có chiến thắng trước U17 Việt Nam mới giúp U17 Malaysia giành vé dự giải U17 châu Á. U17 Việt Nam đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà”.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân

U17 Malaysia: Adrian Muslim, Nourrul Ezzery, Carrick Sipri, Moahamad Iman Danish, Arayyan Hakeem, Muhammad Alif Ashraf, Tan Zheng Hang, Muhammad Nabil, Taufiquul Hakim, Aqhyl Faiesal, Muhammad Adam Haikal.