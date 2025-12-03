Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường làm Bí thư Quảng Ninh

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao Quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (Ảnh: Minh Châu).

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định số 2568-QĐNS/TW ngày 28/11, điều động ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, thôi giữ chức tại Cao Bằng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII; hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm; thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và chuẩn bị tốt cho bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Minh Hưng mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức để hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp vào giai đoạn phát triển mới của cả nước.

Nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết sẽ xây dựng tinh thần làm việc thẳng thắn, minh bạch, trách nhiệm; quyết tâm triển khai nhiệm vụ và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi kết quả chưa tốt.

Ông nhấn mạnh sẽ gìn giữ truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, đồng thời thúc đẩy hợp tác rộng mở để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, bền vững, trở thành điểm đến của nhà đầu tư trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969 tại Hưng Yên, có trình độ cao cấp chính trị, Tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát; từng giữ các chức vụ tại Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.