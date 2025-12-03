TPHCM xử lý vụ Viện Pasteur chìm trong biển quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao vừa báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM về vụ việc các biển quảng cáo vây quanh di tích Viện Pasteur 134 tuổi. Đồng thời, cơ quan này cũng thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình lắp đặt trụ bảng quảng cáo trên toàn địa bàn và đề xuất phương án xử lý.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, khu vực xung quanh di tích Viện Pasteur đang có 3 vị trí lắp đặt biển quảng cáo. Trong đó, giao lộ đường Pasteur - Võ Thị Sáu đang lắp đặt 1 trụ màn hình LED, vị trí này đã được UBND TPHCM thống nhất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh thực hiện lắp đặt trụ bảng quảng cáo để có nguồn kinh phí bảo trợ Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM.

Góc giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong các vị trí đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen lắp đặt màn hình LED phục vụ tuyên truyền, cổ động chính trị kết hợp trả quyền lợi cho các nhà tài trợ của chương trình chiếu 3D Mapping.

Toàn cảnh khu di tích Viện Pasteur 134 tuổi tại TPHCM (Ảnh: N.T.).

Góc đường Trần Quốc Toản - Nam Kỳ Khởi Nghĩa được UBND quận 3 trước đây cho phép Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng được thực hiện xã hội hóa đầu tư lắp đặt trụ bảng pano tuyên truyền cổ động chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại. Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng được đào vỉa hè để cải tạo, sửa chữa, gia cố trụ bảng pano cổ động chính trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Pasteur là công trình mang phong cách kiến trúc Pháp xây dựng từ thời thuộc địa. Công trình gồm các dãy nhà chữ U, mái ngói đỏ, cửa vòm, kiến trúc đặc trưng đầu thế kỷ 20. Viện Pasteur TPHCM chính thức được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2015.

Những hạng mục được bảo tồn gồm ba dãy nhà hình chữ U và khu sân trước, tổng diện tích khoảng 8.590m².

Tại cuộc họp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị sở hữu vị trí lắp đặt trụ quảng cáo, ý kiến chung được đưa ra là các bảng quảng cáo không đụng chạm trực tiếp đến tòa nhà cốt lõi của di tích, không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ y tế của Viện Pasteur. Các vị trí lắp đặt trụ bảng nằm bên ngoài góc ngã ba, ngã tư, nằm trong hành lang giao thông đường bộ, do Sở Xây dựng quản lý.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao nhận thấy không gian xung quanh, cách bố trí, hiện trạng vệ sinh và an toàn vẫn là một phần rất quan trọng của việc bảo tồn di tích. Việc đặt bảng quảng cáo lớn tại vỉa hè góc đường xung quanh Viện Pasteur sẽ là hành vi ảnh hưởng đến “cảnh quan văn hóa của di tích”.

Sở đã đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tháo dỡ và không được tiếp tục lắp đặt trụ, bảng tại các vị trí này.

Tiếp thu ý kiến và đề nghị, Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen, Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng cam kết sẽ tháo dỡ không điều kiện và sẽ có báo cáo trong thời gian sớm nhất. Riêng vị trí tại góc đường Pasteur - Võ Thị Sáu, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh cho rằng, vị trí đã được lắp đặt từ lâu, vị trí lắp đặt nằm trên đất giao thông, thuận lợi cho việc đồng hành cùng thành phố để tuyên truyền, cổ động chính trị.

Đặc biệt, trong dịp chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đơn vị đã sử dụng màn hình để truyền hình trực tiếp lễ diễu binh để phục vụ cộng đồng. Do đó, công ty muốn được giữ lại (không tháo dỡ) màn hình để có thể tiếp tục tham gia cùng TPHCM thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua các ý kiến trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND TPHCM xem xét, chấp thuận cho đơn vị được tiếp tục duy trì thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cam kết ngoài việc tham gia tuyên truyền cổ động chính trị, các nội dung quảng cáo sẽ thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo, không vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như làm ảnh hưởng cảnh quan văn hóa của di tích Viện Pasteur.