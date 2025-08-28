Ngoại binh lập hat-trick, CLB Công an Hà Nội đánh bại Hà Nội FC

Trận đấu giữa hai ứng cử viên vô địch V-League 2025-2026 là CLB CAHN và Hà Nội FC diễn ra rất sôi nổi. CLB CAHN khởi đầu tốt hơn, họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 31.

Trong pha bóng này, hậu vệ Hà Nội FC phá bóng không tốt, bóng rơi ngay đúng vị trí của Leo Artur, trước khi ngoại binh đang khoác áo CLB CAHN ngoặt bóng qua hậu vệ Hà Nội FC. Ngay sau đó, Leo Artur sút bóng kỹ thuật vào góc xa, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Alan (phải) lập hattrick, giúp CLB CAHN giành chiến thắng trước Hà Nội FC (Ảnh: CLB CAHN).

Sang hiệp hai, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking vẫn thi đấu tốt hơn. Phút 66, hậu vệ của Hà Nội FC lại cản phá bóng không tốt.

Alan của CLB CAHN nhận được bóng, anh tăng tốc rồi đi bóng qua một hậu vệ Hà Nội FC, trước khi Alan sút bóng từ ngay trước khu vực 16m50, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN.

Sau đó chỉ 6 phút, Alan lại ghi bàn. Lần này, anh sút bóng từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC, nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking.

Chưa dừng lại tại đây, phút 76, Alan hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận. Lần này, Alan nhận bóng từ đường chuyền của cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Alan lạnh lùng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 4-0 cho CLB CAHN.

Trong những phút cuối, các cầu thủ CAHN chủ động giảm tốc độ. Điều này tạo điều kiện cho Hà Nội FC giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn.

Từ đó, Hà Nội FC có hai bàn gỡ, lần lượt nhờ công của Daniel Passira ở phút 84 và Vũ Đình Hai ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-4.

Dù vậy, những bàn thắng này vẫn không thể giúp cho Hà Nội FC giành điểm trước CLB CAHN. Hà Nội FC mới có một điểm sau 3 trận. Ngược lại, CLB CAHN đã có 7 điểm, CLB CAHN đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-26, kém đội đầu bảng Ninh Bình hai điểm.