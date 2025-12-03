Chỉ đạo nhân viên khai thác khoáng sản trái phép, giám đốc bị bắt

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Văn Đức Quý (SN 1987, trú tại xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trước đó ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quý về tội Vi phạm quy định về nguyên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Văn Đức Quý (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng và bán ra thị trường hơn 640m3 cát, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang, nhân viên Công ty TNHH Quý Sự, đang điều khiển máy đào múc cát trái phép đưa lên 2 xe tải chở đi bán.

Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Quý. Tại cơ quan công an, Quý đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.