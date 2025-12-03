Alcaraz lý giải về việc liên tục thi đấu giao hữu để kiếm tiền

Trả lời báo giới, Alcaraz nêu quan điểm cá nhân: “Tôi hiểu vì sao mọi người thắc mắc. Nhưng giao hữu khác hoàn toàn thi đấu chính thức. Ở giải ATP, bạn phải căng mình suốt 10 ngày. Giao hữu chỉ là một ngày, tập ít, đánh một trận, không căng thẳng.

Alcaraz lên kế hoạch thi đấu giao hữu liên tục trong tháng 12 (Ảnh: ATP).

Giao hữu có thể vui vẻ, biểu diễn, nhưng cũng có thể cực kỳ nghiêm túc. Tôi thường dùng các trận giao hữu để thử chiến thuật, thử những cách chơi chưa kịp áp dụng trong mùa giải. Khi tôi vui, tôi chơi hay nhất. Giao hữu giúp tôi có được cảm giác đó".

Sau khi thông báo bỏ Davis Cup, Alcaraz lên lịch thi đấu giao hữu trong tháng 12. Anh sẽ so tài với Frances Tiafoe và Joao Fonseca ở các trận giao hữu ở Mỹ, thi đấu đôi nam nữ cùng Jessica Pegula, Amanda Anisimova và trận giao hữu với Jannik Sinner tại Hàn Quốc trước Australian Open 2026.

Cựu tay vợt số một thế giới Jimmy Connors công khai mỉa mai Alcaraz: “Cuối năm xem Alcaraz đánh bao nhiêu trận biểu diễn? Mùa giải này đúng là thời điểm kiếm tiền, cậu ấy kiếm tiền từng đó rồi mà chưa đủ sao?”.

Carlos Alcaraz khép lại mùa giải năm 2025 với vị trí số một thế giới, sau khi thua Jannik Sinner ở chung kết ATP Finals 2025. Anh quyết định không cùng Tây Ban Nha dự Davis Cup 2025, giải đấu mà chủ nhà Italy lên ngôi vô địch.

Năm nay, Carlos Alcaraz vô địch Roland Garros, US Open, đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.