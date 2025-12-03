Hạ Fulham đầy kịch tính, Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal

Trong trận cầu kinh điển của giải Ngoại hạng Anh, Man City đã chặn đứng màn phản công mãnh liệt của Fulham để giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 tại Craven Cottage, đồng thời thiết lập kỷ lục thắng trực tiếp lần thứ 19 liên tiếp trước Fulham.

Sau khi phải nhờ đến bàn thắng muộn mới vượt qua Leeds United cuối tuần trước, Man City đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Với chiến thắng sớm ở vòng 14 Ngoại hạng, Man City đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm và gây sức ép cho "Pháo thủ" trước khi thi đấu với Brentford.

Haaland cán mốc 100 bàn thắng sau 111 trận tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của Pep Guardiola lập tức gây sức ép và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 6 khi cú sút của Erling Haaland đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội ở pha bóng tiếp theo, ghi bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh từ đường căng ngang của Jeremy Doku ở phút 17 và trở thành cầu thủ đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử chỉ sau 111 trận.

Ở phía đối diện, Emile Smith Rowe là mối đe dọa lớn nhất của Fulham khi buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua, trước khi tung cú sút khác đi vọt xà. Dù vậy, Man City vẫn kết thúc hiệp một với khoảng cách an toàn. Haaland kiến tạo cho Tijjani Reijnders ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37, và 7 phút sau Phil Foden tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa đội khách dẫn 3-0. Fulham chỉ kịp níu lại hy vọng bằng pha đánh đầu tinh tế của Smith Rowe rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ngay trước giờ nghỉ.

Hiệp hai bắt đầu không thể tệ hơn cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau khi trận đấu trở lại, Foden hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 4-1. 6 phút sau, tỷ số được nâng lên 5-1 khi cú sút của Doku khẽ chạm Sander Berge rồi bay thẳng vào lưới, đánh dấu lần đầu tiên Man City ghi năm bàn tại Craven Cottage kể từ năm 1927.

Dẫn trước tới 5-1, những tưởng Man City đã khiến Fulham vỡ trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà không từ bỏ, Iwobi giúp Fulham rút ngắn cách biệt xuống 2-5 bằng cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm ở phút 57, trong khi Haaland suýt tái lập cách biệt bốn bàn nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng dội cột dọc.

Từ thế trận tưởng chừng an bài, Fulham bất ngờ bùng nổ ở những phút cuối. Samuel Chukwueze ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League bằng pha vô lê đẹp mắt ở phút 72, rồi nhanh chóng hoàn tất cú đúp với cú sút như búa bổ sau một tình huống phạt góc chỉ 6 phút sau, khiến Donnarumma đứng chôn chân. Khán đài Craven Cottage như bùng nổ khi đội chủ nhà chỉ còn kém Man City đúng một bàn.

Samuel Chukwueze ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, nỗ lực tạo nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh đã không thể thành hiện thực. Josh King bỏ lỡ cơ hội mười mươi ngay trên vạch vôi, khép lại màn rượt đuổi tỷ số kịch tính bậc nhất mùa giải hiện tại. Man City đã thắng 4 trong 5 vòng gần nhất, trong khi Fulham nhận thất bại thứ hai trên sân nhà ở mùa này.