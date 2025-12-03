Loại tinh bột giúp đào thải axit uric, tốt cho người bị gút

Hạt diêm mạch được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh. Không chỉ vì giàu dinh dưỡng, loại hạt này còn phù hợp với những người có axit uric cao và cần kiểm soát lượng purin đưa vào cơ thể.

Ít purin và không chứa gluten

Theo dữ liệu dinh dưỡng quốc tế, hàm lượng purin trong diêm mạch rất thấp, chỉ tương đương nhóm thực phẩm an toàn cho người đang điều trị gút hoặc kiểm soát axit uric.

Món cơm trắng nấu cùng diêm mạch (Ảnh: Getty).

Điều này giúp diêm mạch trở thành lựa chọn thay thế cho nhiều loại tinh bột giàu purin như đậu lăng hay các loại hạt họ đậu. Bên cạnh đó, đây là loại ngũ cốc không chứa gluten, phù hợp với người có cơ địa nhạy cảm hoặc thường xuyên gặp tình trạng viêm khi ăn thực phẩm chứa gluten.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết

Theo Nutrients, thừa cân là yếu tố làm tăng nguy cơ tăng axit uric máu. Hạt diêm mạch chứa lượng lớn chất xơ và carbohydrate phức hợp, tạo cảm giác no lâu và hạn chế việc nạp thêm tinh bột nhanh. Khi được sử dụng thay cơm trắng trong một vài bữa mỗi ngày, diêm mạch giúp ổn định đường huyết và góp phần giữ cân nặng ở mức hợp lý, từ đó giảm gánh nặng chuyển hóa lên cơ thể.

Nguồn protein thực vật chất lượng cao

Người tăng axit uric thường phải hạn chế thịt đỏ và hải sản vì dễ làm tăng purin. Trong khi đó, cơ thể vẫn cần đủ protein mỗi ngày. Hạt diêm mạch cung cấp đầy đủ chín axit amin thiết yếu, hiếm gặp trong nhóm ngũ cốc, giúp bổ sung protein từ thực vật mà không làm tăng nguy cơ bùng phát cơn gút.

Đây là ưu điểm khiến nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị đưa diêm mạch vào khẩu phần thay cho thịt động vật trong một vài bữa.

Giàu khoáng chất giúp hỗ trợ đào thải axit uric

Diêm mạch chứa nhiều magie và kali, hai khoáng chất có vai trò giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình lọc và đào thải axit uric.

Cùng với đó, các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có trong diêm mạch như quercetin và flavonoid giúp giảm tình trạng viêm, hỗ trợ cải thiện sức khỏe khớp cho người thường xuyên gặp cơn đau do rối loạn axit uric.

Sử dụng diêm mạch thế nào cho phù hợp

Mặc dù là ngũ cốc lành mạnh, người có axit uric cao vẫn cần dùng đúng cách. Nên rửa kỹ diêm mạch trước khi nấu để loại bỏ lớp saponin gây đắng.

Khẩu phần hợp lý mỗi ngày dao động từ 50g đến 70g hạt khô tùy thể trạng. Người bệnh có thể kết hợp diêm mạch với rau củ, hạn chế dùng cùng các thực phẩm nhiều purin như một số loại đậu hoặc thịt đỏ.

Với người mắc bệnh thận hoặc gút mạn tính, chế độ ăn vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh ăn quá mức gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Gợi ý một số cách chế biến đơn giản

Diêm mạch có thể nấu thành cơm dùng thay cơm trắng, nấu cháo cùng bí đỏ hoặc trộn salad với rau củ tươi. Một số gia đình dùng diêm mạch để làm bánh áp chảo hoặc nấu cùng thịt trắng như gà, cá để giảm lượng purin trong bữa ăn.

Dù chế biến theo cách nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là duy trì khẩu phần hợp lý và giữ tổng lượng purin ở mức thấp.

Các chuyên gia nhấn mạnh diêm mạch chỉ là một phần trong chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát axit uric. Để duy trì nồng độ axit uric ổn định, người bệnh cần uống đủ nước, hạn chế rượu bia, đồ uống có đường, giảm thịt đỏ và nội tạng, đồng thời tăng cường rau xanh và trái cây.

Việc thăm khám định kỳ cũng rất quan trọng để theo dõi hiệu quả điều trị và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.