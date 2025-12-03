Erling Haaland phá vỡ kỷ lục mọi thời đại ở Premier League

Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn mở tỷ số cho Man City trong chiến thắng 5-4 trước Fulham ngay trong lần chạm bóng đầu tiên của mình.

Bàn thắng này giúp Haaland trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh đạt 100 bàn thắng chỉ sau 111 lần ra sân. Kỷ lục ghi 100 bàn thắng nhanh nhất ở Premier League trước đó thuộc về Alan Shearer, nhưng huyền thoại người Anh cần đến 124 lần ra sân mới đạt cột mốc nói trên.

Erling Haaland trở thành cầu thủ ghi 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Premier League sau khi mở tỷ số cho Man City trước Fulham (Ảnh: Getty).

Haaland cũng là cầu thủ thứ 35 ghi được 100 bàn thắng ở Premier League và là cầu thủ thứ 7 trong lịch sử của Man City lập được cột mốc này, gồm Andy Cole, Sergio Aguero, Frank Lampard, Robbie Fowler, Nicolas Anelka và Raheem Sterling.

Đáng chú ý, ngoài 100 bàn thắng tại Premier League, Haaland còn có 18 pha kiến ​​tạo thành bàn ở giải đấu hàng đầu này.

Chân sút sinh năm 2000 hiện đã ghi được 15 bàn thắng ở Premier League mùa này chỉ sau 14 lần ra sân. Điều này giúp anh có cơ hội giành thêm danh hiệu "Vua phá lưới" (Chiếc giày vàng) lần thứ ba kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2022 .

Haaland đã trở thành "Vua phá lưới" ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập đội chủ sân Etihad với thành tích 36 bàn, trước khi tiếp tục giành danh hiệu này với 27 bàn thắng vào mùa giải 2023-24.

Mùa giải trước là một mùa giải không như mong đợi của Haaland khi anh chỉ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng ghi bàn với 22 bàn thắng.

Trận đấu giữa Fulham và Man City cũng chứng kiến một kịch bản khó tin và suýt chút nữa đội chủ nhà đã thiết lập kỷ lục mới ở Premier League. Sau khi Haaland có bàn mở tỷ số, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi thăng hoa và dẫn trước Fulham với tỷ số 5-1 tính đến phút 54 của trận đấu.

Nhưng Fulham vẫn chơi đầy nỗ lực khi rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 chỉ khoảng 20 phút sau đó. Trận đấu này sẽ đi vào lịch sử Premier League nếu đội chủ nhà có bàn gỡ hoà 5-5, khi kỷ lục trước đó ghi nhận trận hoà 4-4 giữa Arsenal và Newcastle vào năm 2011.

Rất tiếc cho Fulham khi họ không thể thiết lập kỷ lục trong khoảng 20 phút cuối và chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.