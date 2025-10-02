Huy Hoàng giành 2 HCV châu Á: Thành tích khích lệ bơi lội Việt Nam

Nguyễn Huy Hoàng giành hai HCV ở các nội dung tự do 1.500m nam và tự do 800m nam. Ngoài những tấm HCV vừa nêu, Nguyễn Huy Hoàng còn giành thêm một huy chương bạc (HCB) ở nội dung tự do 400m nam.

Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta có thêm một HCB nội dung ếch 100m nam của Phạm Thành Bảo, HCB nội dung hỗn hợp 400m nam của Phạm Hưng Nguyên, HCB tự do 200m nữ của Võ Thị Mỹ Tiên, HCB tự do 400m nữ của Nguyễn Khả Nhi, HCB nội dung tự do 1.500m nữ của Nguyễn Khả Nhi.

Về huy chương đồng (HCĐ), đội tuyển Việt Nam có HCĐ nội dung ếch 200m nam của Phạm Thành Bảo, HCĐ nội dung hỗn hợp 200m nam của Trần Hưng Nguyên, HCĐ tự do 100m nữ của Nguyễn Thúy Hiền, HCĐ hỗn hợp 200m nữ của Võ Thị Mỹ Tiên, HCĐ hỗn hợp 400m nữ của Võ Thị Mỹ Tiên và HCĐ hỗn hợp 4x100m nam nữ.

Tổng cộng, tính đến hết ngày thi đấu thứ 4 của giải vô địch châu Á lần thứ 11 năm 2025 đang diễn ra tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam đang có 15 huy chương các loại, gồm 2 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Đây là thông số khá ấn tượng.

Huy Hoàng bất ngờ giành 2 HCV châu Á (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân bơi Việt Nam chiếm vị trí cao

Việc đội tuyển Việt Nam nói chung, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nói riêng chiếm vị trí cao sau 4 ngày thi đấu đầu tiên, tại giải vô địch châu Á, đó là nhiều đội mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản không cử các vận động viên (VĐV) giỏi nhất của họ tham dự.

Nguyên nhân có lẽ là do các VĐV đang tập trung cho những nhiệm vụ khác, tính toán điểm rơi thể lực và phong độ cho các sân chơi khác, quan trọng hơn đối với họ, trong đó có Asiad vào năm sau.

Chính vì vậy, dù chưa đạt thành tích cá nhân tốt nhất, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn chiếm vị trí cao ở một số nội dung thi đấu của họ. Ví dụ như với Nguyễn Huy Hoàng, thành tích tốt nhất của kình ngư này ở nội dung sở trường tự do 1.500m nam là 14 phút 41.

Ở giải vô địch châu Á đang diễn ra, Huy Hoàng giành thành tích 15 phút 15 giây 01, vẫn còn cách khá xa thông số tốt nhất của anh, nhưng “rái cá sông Gianh” vẫn giành ngôi vô địch châu Á.

Tương tự, ở nội dung tự do 800m nam, thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng là 7 phút 50 giây 20. Đây là thông số mà anh đạt được tại Asiad Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023. Tối qua (1/10), kình ngư này cán mốc thành tích 7 phút 57 giây 58, nhưng anh vẫn giành HCV, vì các đối thủ vẫn bị anh bỏ lại khá xa.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV châu Á, dù chưa có thông số thành tích tốt nhất (Ảnh: Getty).

Việc các VĐV mạnh nhất châu Á không tham dự giải vô địch châu lục đang diễn ra ở Ấn Độ tạo ra tác động hai chiều. Thứ nhất, Huy Hoàng nói riêng và các VĐV Việt Nam nói chung dễ dàng giành huy chương. Đồng thời ở chiều ngược lại, điều này cũng tác động lên thành tích của các VĐV Việt Nam, trong đó có Huy Hoàng.

Ví dụ, nếu đối thủ mạnh hơn, tính cạnh tranh ở các đợt thi chung kết cao hơn, có khi thông số về thành tích của Huy Hoàng đã tốt hơn so với những gì vừa hiển thị. Vì trước đối thủ mạnh, sự ganh đua trên đường đua xanh sẽ khốc liệt hơn, các VĐV sẽ thi đấu tập trung hơn, có nhiều động lực để tăng tốc hơn so với bình thường.

Thành ra, thông số kỹ thuật của Huy Hoàng và các VĐV Việt Nam, về lý thuyết, chưa phản ánh hết tiềm năng của chính họ. Những thông số này hoàn toàn có thể được nâng lên khi đối đầu với đối thủ khác, trong những cuộc đua có tính chất khác.

Triển vọng ở các đại hội thể thao lớn

Chi tiết đáng chú ý tiếp theo, toàn bộ 15 huy chương các loại và 2 HCV đội tuyển Việt Nam, tính cho đến thời điểm này của giải châu Á, đều đến ở các nội dung cạnh tranh về tốc độ. Không có huy chương nào ở những nội dung bơi nghệ thuật. Điều này phản ánh chúng ta đang đầu tư tập trung vào một số nội dung thế mạnh, theo hướng đầu tư trọng điểm.

Đây là hướng đi đúng, theo xu thế của thể thao hiện đại. Với tiềm lực kinh tế, con người chưa thật dồi dào như Thể thao Việt Nam đang có hiện nay, chúng ta đầu tư càng trọng điểm càng tốt.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (thuộc Ủy ban Thể thao Quốc gia) từng bình luận: “Ngay đến các cường quốc thể thao trên thế giới như Nga, Hàn Quốc, Đức hiện cũng chỉ tập trung vào một số môn thể thao thế mạnh để đầu tư trọng điểm. Trong từng môn, họ lại chọn ra một vài nội dung mạnh nhất để đầu tư chuyên biệt, không dàn trải”.

Huy Hoàng (phải) có thể hướng đến thành tích tốt ở các đại hội thể thao lớn (Ảnh: Getty).

“Chính vì vậy, Thể thao Việt Nam cũng nên đi theo hướng chuyên biệt này. Nếu thực hiện tốt việc đầu tư trọng điểm và chuyên biệt, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến HCV ở kỳ Asiad năm 2026 (tại Nhật Bản) và có huy chương tại Olympic năm 2028 (tại Mỹ).

Nguyễn Huy Hoàng từng giành HCB Asiad năm 2019 với thành tích 14 phút 58 giây 53. Đáng chú ý, thành tích này của Huy Hoàng khi đó chỉ thua VĐV Sun Yang (Trung Quốc), người giành HCV ở nội dung tự do 1.500m nam tại Olympic London năm 2012. Chính vì thế, chúng ta có thể kỳ vọng ở các đại hội lớn, nếu chúng ta đi đúng hướng”, ông Minh nói thêm.

Hiện tại, với việc giành được 2 HCV tại giải vô địch châu Á, ở các nội dung tự do 1.500m nam và tự do 800m nam, Huy Hoàng cho thấy mình khá ổn định ở các nội dung sở trường. Vấn đề còn lại là anh cần được tập huấn tốt, được thi đấu nhiều giải cọ xát có chất lượng cao, để duy trì phong độ và nâng cao thành tích.

Đấy là điều mà môn bơi Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới, không chỉ cho riêng Huy Hoàng, mà cho cả những kình ngư có triển vọng nhất.

Chúng ta đã làm được điều rất khó đó là phát triển thành công môn bơi, từ con số 0 ở các giải khu vực và châu lục nhiều năm trước, trở thành cường quốc hàng đầu Đông Nam Á và là quốc gia có khả năng đạt thành tích ở đấu trường châu Á. Cần biết rằng môn bơi là một trong 2 môn cơ bản nhất, khó nhất tại các đại hội thể thao (bên cạnh môn điền kinh).

Điều cần làm bây giờ, cho Huy Hoàng và cho môn bơi, đó là chúng ta tiến thêm một bước nữa, biến những người có triển vọng giành HCV Asiad, triển vọng giành huy chương Olympic, như Huy Hoàng, thật sự trở thành những VĐV đủ sức cạnh tranh thành tích ở các đấu trường này.

Hai tấm HCV châu Á, cùng với 15 huy chương các loại đã giành được tại Ấn Độ những ngày qua, là sự khích lệ để bơi Việt Nam tiến bước!