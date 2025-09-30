Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ giành HCV giải bơi vô địch châu Á

Đợt thi chung kết của nội dung bơi tự do 1.500m nam diễn ra tối qua (29/9). Nguyễn Huy Hoàng so tài với các đối thủ rất mạnh như Hinata Ando (Nhật Bản), Yi Shun-wang (Hong Kong, Trung Quốc), Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), cũng như vận động viên (VĐV) của nước chủ nhà Ấn Độ Kushagra Rawat.

Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên trong sự nghiệp giành HCV châu Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kết quả, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu rất hay, anh về nhất với thời gian 15 phút 15 giây 01, giành HCV. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huy Hoàng giành được HCV châu Á.

Về nhì là Ilya Sibirtsev (Uzbeksitan) với thành tích 15 phút 23 giây 35. Còn về thứ ba là Kushagra Rawat (Ấn Độ), với thành tích 15 phút 30 giây 88.

Thậm chí, thông số 15 phút 15 giây 01 vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của kình ngư số một Việt Nam. Nguyễn Huy Hoàng từng đạt thành tích 14 phút 41 giây ở nội dung bơi tự do 1.500m nam, đây cũng là kỷ lục quốc gia.

Giải bơi vô địch châu Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28/9 đến 10/10. Ở ngày thi đấu đầu tiên 28/9, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 3 Huy chương.

Đó là Huy chương bạc (HCB) ở nội dung bơi tự do 200m nữ của Võ Thị Mỹ Tiên, HCB nội dung bơi tự do 1.500m nữ của Nguyễn Khả Nhi và Huy chương đồng (HCĐ) nội dung bơi ếch 200m nam của Phạm Thanh Bảo.