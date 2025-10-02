Bốc thăm VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam có thể cùng bảng Thái Lan, Trung Quốc

Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2, với các đội tuyển U23 Hàn Quốc, Australia và Qatar. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ tránh được các đối thủ này tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 có các đội chủ nhà Saudi Arabia, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nhật Bản, đương kim Á quân Uzbekistan và cựu vô địch Iraq.

U23 Việt Nam chờ đợi rơi vào bảng đấu dễ tại giải U23 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Còn nhóm hạt giống số 3 có các đội tuyển U23 Thái Lan, Jordan, Iran và UAE. Còn nhóm hạt giống số 4 gồm U23 Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Lebanon.

Với cách phân chia hạt giống này, bảng đấu dễ nhất mà đội tuyển U23 Việt Nam đối diện có thể có các đội Iraq (về lý thuyết là đội yếu nhất nhóm hạt giống số một), Thái Lan (nhóm 3) và Kyrgyzstan (nhóm 4).

Ngược lại, bảng đấu khó khăn nhất, về lý thuyết, mà chúng ta có thể lọt vào sẽ gồm ĐKVĐ Nhật Bản (nhóm 1), Iran (nhóm 3) và Trung Quốc (nhóm 4). Với bảng đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp rất khó khăn trước các đội bóng đến từ những cường quốc của bóng đá châu Á là Nhật Bản và Iran.

U23 Thái Lan (áo xanh) có thể là đối thủ của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Chính vì thế, hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả bốc thăm. Nếu đội bóng của HLV Kim Sang Sik rơi vào bảng đấu dễ, ví dụ như bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan và Kyrgyzstan, chúng ta có thể đánh bại các đội bóng này và vượt qua vòng bảng.

Ngược lại, nếu chúng ta rơi vào bảng đấu khó, có những đội hàng đầu châu lục, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sẽ khá thấp.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 14h chiều nay, tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia.