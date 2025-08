Chàng trai chạy xe máy 500km từ Hà Nội vào dự giải Aqua Warriors Quảng Trị

12h ngày 1/8, đông đảo vận động viên đã có mặt tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để ghi danh và nhận số bib, race kit tham dự hai giải đấu thể thao Aqua Warriors Quảng Trị 2025 và Quảng Trị International Marathon - Camel Cup 2025 do Báo Dân trí phối hợp cùng Bolt Event tổ chức.

Không khí tại khu vực nhận làm thủ tục nhộn nhịp, đầy hứng khởi, hứa hẹn một mùa giải sôi động và đậm chất thể thao nơi mảnh đất lịch sử.

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, chuỗi sự kiện thể thao đa môn (Multi-sport) do Báo Dân trí phối hợp cùng Bolt Event tổ chức sẽ chính thức khởi tranh tại Quảng Trị.

Từ trưa nay, các vận động viên háo hức ghi danh và nhận race kit trong không khí sôi động, khí thế, thể hiện rõ tinh thần hào hứng trước giờ xuất phát.

Không chỉ là khâu thủ tục, đây còn là khoảnh khắc khởi đầu cho hành trình chinh phục thử thách, kết nối cộng đồng yêu thể thao từ khắp nơi đổ về Quảng Trị.

Các vận động viên được Ban Tổ chức hỗ trợ chu đáo trong suốt quá trình đăng ký, ghi danh và nhận race kit. Từ khâu hướng dẫn, kiểm tra thông tin đến việc nhận vật phẩm thi đấu, mọi công đoạn đều được sắp xếp khoa học, nhanh chóng và thân thiện, tạo cảm giác thoải mái và yên tâm cho các vận động viên trước giờ thi đấu.

Jordan, vận động viên đến từ Anh Quốc, chia sẻ:

“Tôi đã tham gia Aqua Warriors ở Vịnh Hạ Long vài tháng trước và thực sự rất yêu thích trải nghiệm đó. Chính vì vậy, khi biết đến giải đấu lần này, tôi quyết định đăng ký thêm một lần nữa. Tuy nhiên, việc thi đấu ở cả hai nội dung cùng lúc chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ.

Tôi nghĩ lần này sẽ khó khăn hơn so với ở Hạ Long, bởi khu vực thi bơi không còn nằm trong vùng vịnh kín gió nữa mà là ngoài biển khơi, nơi sóng lớn và điều kiện thời tiết khó lường hơn rất nhiều. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng thêm háo hức".

Vận động viên Tôn Nữ Mỹ Ngọc chia sẻ:

“Đây là lần thứ ba tôi tham gia giải Aqua Warriors do Báo Dân trí tổ chức. Những mùa giải trước tôi đều lọt vào top 2 chung cuộc, nên lần này tôi muốn thử thách bản thân ở một nội dung mới – Olympic Aqua Relay và tôi đảm nhiệm phần thi bơi. Cá nhân tôi thấy bơi ở biển mang lại cảm giác tự do, mạnh mẽ hơn so với bơi ở hồ".

"Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với cách Ban Tổ chức đồng hành và hỗ trợ vận động viên. Chúng tôi được ghi lại những khoảnh khắc thi đấu thật đẹp, từ hình ảnh đến thước phim, đó không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi thể thao", Mỹ Ngọc phấn khởi cho biết.

Vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương (25 tuổi) trở lại với Aqua Warriors lần thứ 3 liên tiếp với tinh thần đầy quyết tâm:

“Mỗi mùa giải là một thử thách mới, một cự ly mới, và tôi luôn muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Năm nay, tôi chọn tham gia nội dung Olympic Aqua, một nội dung đòi hỏi sức bền và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên tôi đã tập luyện rất nghiêm túc suốt thời gian qua. Mục tiêu của tôi vẫn là cán đích đầu tiên".

"Sau giải đấu lần này, tôi sẽ ngay lập tức hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp diễn ra tại Thái Lan. Aqua Warriors không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình chinh phục đấu trường khu vực", Kim Cương chia sẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo vận động viên đến từ nhiều quốc gia, trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ các vận động viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm cho đến những gương mặt phong trào đầy nhiệt huyết.

Đáng chú ý, nhiều gia đình cũng cùng nhau đăng ký tham gia, biến giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp gắn kết, chia sẻ đam mê vận động giữa các thế hệ trong gia đình.

Lê Bùi Tuấn Huy (8 tuổi, đến từ Hải Phòng) là một trong những vận động viên nhí đáng yêu nhất tại giải lần này. Bắt đầu tham gia các giải chạy từ khi mới 6 tuổi, Huy sớm được tiếp lửa đam mê từ mẹ, người thường xuyên góp mặt tại các sự kiện chạy bộ và luôn đăng ký cho con tham gia nếu giải có hạng mục dành riêng cho trẻ em.

Với Huy, việc chạy bộ không chỉ đơn thuần là hoạt động thể chất, mà còn giúp em rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống điều độ và học cách quản lý thời gian. Dù còn nhỏ tuổi, Huy đã biết cách cân bằng giữa học tập và đam mê thể thao, một thói quen tích cực được nuôi dưỡng từ gia đình và những giải đấu đầy cảm hứng như thế này.

Anh Dương Minh Quang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một gương mặt lần đầu góp mặt tại giải đấu do Báo Dân trí tổ chức tại Quảng Trị. Anh Quang cùng bạn đồng hành vượt hơn 500km bằng xe máy từ Hà Nội vào Quảng Trị, khởi hành từ 3h sáng 31/7 và đến nơi vào lúc 14h cùng ngày.

Anh Quang cho biết, lý do anh chọn xe máy thay vì các phương tiện khác là để có cơ hội dừng nghỉ tham quan, cảm nhận những địa danh lịch sử dọc dải đất miền Trung - như một hành trình tri ân và khám phá trước khi chính thức bước vào cuộc thi.

“Đây là giải đầu tiên tôi tham gia, và thực sự rất hào hứng, thích thú với không khí sôi động, chuyên nghiệp. Vừa được thi đấu, vừa được trải nghiệm lịch sử và văn hóa, với tôi, đây là hành trình vô cùng đáng nhớ,” anh Quang chia sẻ.

Giải đấu Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra vào ngày 2/8, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài quyết liệt dưới nước. Sau đó, ngày 3/8 sẽ là tâm điểm với sự kiện Quảng Trị International Marathon 2025 - Camel Cup, quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế.

Bãi biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) là nơi diễn ra giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 (phối hợp bơi - chạy) trong ngày 2/8, với 5 nội dung thi đấu rất hấp dẫn.

Toàn bộ phần thi bơi của các cự ly sẽ được tổ chức tại khu vực biển nối với phố đi bộ Hoàng Vân, trong khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend.

Với mặt biển thoáng rộng, làn nước trong xanh và địa hình phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời, khu vực bơi được thiết kế đảm bảo cả yếu tố an toàn và trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Đây cũng là địa điểm từng được đánh giá cao về khả năng tổ chức thi đấu thể thao biển với quy mô lớn.

Sau phần thi bơi, các VĐV sẽ bước vào phần thi chạy diễn ra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, con đường bám biển nổi bật của phường Đồng Hới. Với mặt đường bằng phẳng, rộng rãi và trải nhựa tốt, tuyến đường này được lựa chọn để đảm bảo tối đa hiệu suất thi đấu cũng như an toàn cho các VĐV.

Trong khi đó, Quảng Trị International Marathon 2025 - Camel Cup sẽ diễn ra trong ngày 3/8 với các cự ly thi đấu là 5km, 10km, 21km và 42km.

Theo kế hoạch, toàn bộ vận động viên sẽ xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - địa điểm mang tính biểu tượng giữa lòng thành phố. Thời gian xuất phát của các cự ly diễn ra từ 3h đến 5h sáng ngày 3/8, chia theo từng khung giờ nhằm đảm bảo trật tự và an toàn trong quá trình thi đấu.