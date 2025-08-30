Khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp
(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp, dựa trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về phương án sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 9.
Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phân công nhân sự phụ trách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là đối với các dự án tiếp nhận lại do UBND cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư.
Các đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực; các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo khu vực liên xã, phường trên cơ sở thực tế của đơn vị và các quy định hiện hành.
Mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản trình Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong đó, dự thảo cho thấy việc thực hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trong trường hợp có ít nhất một trong các điều kiện sau:
- Có điều chỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức để phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đảm bảo đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu quy định.
- Không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
- Không bảo đảm mức độ tự chủ tài chính theo phương án tự chủ tài chính của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động về tình hình kinh tế xã hội, thay đổi chính sách, chế độ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, dẫn đến biến động nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính)
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị.
Trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư khi quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Đề án tự chủ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật.