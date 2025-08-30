Khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp, dựa trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về phương án sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 9.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phân công nhân sự phụ trách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là đối với các dự án tiếp nhận lại do UBND cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư.

Các đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực; các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo khu vực liên xã, phường trên cơ sở thực tế của đơn vị và các quy định hiện hành.