HLV Ruben Amorim lên tiếng về khả năng bị sa thải ở Man Utd

Sau khi Man Utd gục ngã trước đội bóng hạng Tư trong loạt luân lưu tại sân Blundell Park ở cúp Liên đoàn Anh, HLV Amorim đang đối diện với nguy cơ lớn bị sa thải. Người hâm mộ Man Utd đã chỉ trích HLV người Bồ Đào Nha kém chuyên môn, hèn nhát và yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng sa thải ông ngay lập tức.

HLV Amorim thừa nhận có lúc muốn buông xuôi, rời Man Utd (Ảnh: Getty).

HLV Amorim từng tuyên bố “mọi thứ phải thay đổi” và cho rằng màn trình diễn của học trò đã “nói lên rất nhiều điều” (ám chỉ nhiều cầu thủ không còn nghe lời ông). Kết quả này càng khiến sức ép đè nặng lên chiến lược gia 40 tuổi, vốn chỉ mới ngồi vào ghế nóng thay Ten Hag hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong buổi họp báo trước trận tại Carrington vào đêm qua, HLV Amorim xuất hiện với nụ cười, song không giấu được việc bản thân đã bùng nổ cảm xúc sau trận thua sốc trước Grimsby. Ông cho biết: “Thành thật mà nói, mỗi khi Man Utd thất bại theo cách như vậy, tôi sẽ phản ứng như thế. Có lúc tôi ghét các cầu thủ của mình, có lúc tôi yêu họ, có lúc tôi muốn bảo vệ họ. Đó là cách tôi làm việc và tôi sẽ luôn như vậy”.

Chiến lược gia sinh năm 1985 cũng thừa nhận đôi khi áp lực khiến ông muốn buông xuôi. “Có lúc tôi muốn từ chức, có lúc tôi lại muốn gắn bó 20 năm. Có lúc tôi thích ở bên cạnh cầu thủ, có lúc thì không. Sau trận thua trước Grimsby, tôi thực sự thất vọng vì nghĩ rằng đội đã có một giai đoạn chuẩn bị mùa giải tốt, chơi bóng ngày càng ổn định. Nhưng rồi chúng tôi lại sa sút theo cách đó. Thật khó chấp nhận”.

Nhiều cầu thủ Man Utd được cho là không còn nghe lời HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Dù vậy, vị HLV từng đưa Sporting Lisbon lên đỉnh cao vẫn khẳng định ông đã khép lại thất bại đáng quên để tập trung cho trận gặp Burnley trên sân Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh. “Bây giờ là trận đấu mới và tôi hoàn toàn tập trung cho thử thách tiếp theo” Amorim nhấn mạnh.

Nhiều nguồn tin cho rằng HLV Amorim chỉ còn một cơ hội trước Burnley vào cuối tuần này. Nếu tiếp tục thất bại, vị HLV người Bồ Đào Nha có nguy cơ bị sa thải ngay trong tuần tới.