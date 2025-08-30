Joao Felix khiến Ronaldo lu mờ trong ngày Al Nassr thắng đậm

Hành quân đến sân của Al Taawoun ở vòng 1 Saudi Pro League (giải vô địch quốc gia Saudi Arabia), Al Nassr tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các ngôi sao như Coman, Brozovic, Ronaldo, Felix, Mane.

Joao Felix tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Al Taawoun (Ảnh: ANFC).

Sau thất bại ở Siêu Cúp Saudi Arabia, Al Nassr cần chiến thắng tưng bừng ở ngày mở màn mùa giải. Họ ép sân Al Taawoun ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở phút thứ 7, Angelo kiến tạo tinh tế giúp Joao Felix dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu.

Al Taawoun cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng các pha lên bóng của họ vẫn tỏ ra bế tắc. Al Nassr liên tục có các tình huống tấn công sắc nét, nhờ sự cơ động của Coman và Mane.

Thủ thành Abdulquddus Atiah của Al Taawoun đã chơi xuất sắc để giúp Al Taawon không bị thủng lưới thêm ở hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách và Al Nassr không mất quá nhiều thời gian để tạo nên sự khác biệt.

Phút 54, Al Nassr được hưởng phạt đền sau tình huống Waleed Al-Ahmed để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo bước lên và dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Al Nassr.

Ronaldo mờ nhạt so với Felix trong chiến thắng đậm của Al Nassr (Ảnh: ANFC).

Một phút sau, Kingsley Coman nâng tỷ số lên 3-0 bằng một cú đánh đầu cận thành đẹp mắt sau đường chuyền dài của Al Aquidi. Trước đối thủ gần như đã buông xuôi, Al Nassr ép sân để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phút 67, Joao Felix có cú đúp khi dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 87, Ronaldo dứt điểm trúng xà ngang và Felix lao vào đá bồi, hoàn tất cú hat-trick của mình và ấn định thắng lợi 5-0 cho Al Nassr.

Đánh bại Al Taawoun 5-0, Al Nassr khởi đầu mùa giải Saudi Pro League 2025-26 đầy ấn tượng, với quyết tâm lên ngôi vô địch cùng dàn sao chất lượng như Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane hay Coman.

Đội hình thi đấu

Al Taawoun: Atiah, Mahzari, Riva, Girotto, El Mahdioui, Hawsari, Flavio, Al Ahmad, Martinez, Barrow, Al Kuwaykibi

Al Nassr: Al Aqidi, Wahl, Yahya, Angelo, Simakan, Martinez, Coman, Brozovic, Ronaldo, Felix, Mane.

Bàn thắng: Joao Felix (7', 67', 87'), Ronaldo (54'), Coman (55')