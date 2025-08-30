Hà Nội: Cháy bãi gửi xe gần cầu Vĩnh Tuy, khói đen bốc cao hàng chục mét
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại một bãi gửi xe ở khu vực đê Nguyễn Khoái (Hà Nội). Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.
Chiều 30/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái (Hà Nội).
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
Theo cảnh sát, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Khu vực cháy là một bãi gửi xe.
Tại hiện trường, vụ cháy bốc khói đen cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.
Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.