Hà Nội: Cháy bãi gửi xe gần cầu Vĩnh Tuy, khói đen bốc cao hàng chục mét

Chiều 30/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái (Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra tại khu vực số 335 Nguyễn Khoái (Ảnh: Trung Kiên).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Theo cảnh sát, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Khu vực cháy là một bãi gửi xe.

Vụ cháy nhìn từ xa (Ảnh: Trung Kiên).

Tại hiện trường, vụ cháy bốc khói đen cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.