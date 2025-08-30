Quang Hải, Hai Long lỡ hẹn tập trung đội tuyển Việt Nam

Chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 29/8 tại Hà Nội. Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới như tiền đạo Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc hay trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt.

Đáng tiếc là chiến lược gia người Hàn Quốc không thể triệu tập nhiều trụ cột vì lý do chấn thương. Trước đó, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị gãy xương sườn sau pha va chạm mạnh trong trận Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2025-2026. Dù sức khỏe đã ổn định sau khi nhập viện cấp cứu, tiền vệ 31 tuổi này không kịp hồi phục để góp mặt ở lần tập trung này.

Quang Hải gặp chấn thương không thể lên đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài Ngọc Tân, hai cầu thủ khác là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng không thể góp mặt do gặp vấn đề chấn thương. Để bổ sung lực lượng, HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập hậu vệ trái Phan Du Học (CLB HA Gia Lai). Cầu thủ sinh năm 2001, trưởng thành từ khóa 4 Học viện HA Gia Lai JMG, từng được gọi vào đội U23 Việt Nam trước thời HLV Kim Sang Sik.

Ngày 29/8, Phan Du Học đã có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam đã có đủ quân số đến từ các CLB Hà Nội, Công An Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Công An TP.HCM và HA Gia Lai. Nhóm cầu thủ thuộc Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ lên hội quân sau ngày 30/8 do bận thi đấu trận muộn vòng 3 V-League.

Do HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia sẽ tạm thời được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành. Trong thời gian tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ, lần lượt gặp CLB Công An Hà Nội vào ngày 4/9 và CLB Nam Định vào ngày 7/9.