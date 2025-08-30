Hứng liên tiếp 2 cơn bão trong chưa đầy một tuần, miền Trung sơ tán dân

Thủy điện tăng điều tiết nước trước bão Nongfa, Hà Tĩnh sơ tán dân

Ngày 30/8, ông Nguyễn Bá Tuấn, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ sáng 29/8, đơn vị đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy.

Tuy nhiên, từ đêm 29 tới sáng 30/8, trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ) và khu vực nhà máy có mưa rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy thủy điện tăng nhanh. Vì thế, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn.

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn vì mưa lớn (Ảnh: Quốc Thanh).

Lúc 9h ngày 30/8, lưu lượng nước đổ về hồ đến 730m3/s, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 682m3/s. Đơn vị vận hành hồ đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh mức xả tràn phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Cùng ngày, ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, cho biết địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân chủ động sơ tán 22 hộ dân với 72 nhân khẩu tại thôn 3, xã Hương Lâm cũ (nay thuộc xã Hương Xuân) đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Ngoài ra, xã cũng cử lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân đi qua một số tuyến đường, cầu tràn có điểm ngập sâu.

Quảng Trị di dời dân vùng nguy cơ sạt lở

Do ảnh hưởng của bão, trưa 30/8, tại Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, khu vực Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên, biển động.

Công an xã Hương Xuân sơ tán dân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã gây nhiều ngầm tràn, tuyến đường ở các xã: Hướng Hiệp, Bến Quan, Khe Sanh, Trường Sơn, Kim Phú, Dân Hóa, Hướng Lập, Hướng Phùng ngập sâu, chia cắt, các phương tiện không thể qua lại.

Lực lượng chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và cử người túc trực, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Trước những diễn biến của bão và mưa lớn, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở.

Ngầm tràn qua khu vực xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị ngập sâu (Ảnh: Trần Hanh).

Tại xã Hướng Lập (Quảng Trị), đến trưa 30/8, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã di dời các hộ dân cùng tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập, cho biết hiện tại tất cả các cầu tràn trên địa bàn xã nước đã dâng cao 0,5-1m, có nhiều điểm hơn 1m (cầu tràn thôn Cù Bai, Sê Pu -Tà Păng, Cựp - Cuôi, Tri, Cha Lỳ…). Tại km 175 thôn A Xóc - Cha Lỳ, trên đường Hồ Chí Minh bị sạt lở khối lượng ước khoảng 20m3 đất đá.

"Nhằm đảm bảo an toàn, chúng tôi đã sơ tán 7 người dân ở thôn Cù Bai. Địa phương đang theo dõi sát tình hình, nếu mưa lớn kéo dài sẽ di dời khoảng 10 hộ dân nữa. Mọi công tác ứng phó với bão, lũ đang được địa phương triển khai tích cực", ông Tâm nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Trần Phong lưu ý, sau bão số 5, bão số 6 có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Ông Phong đề nghị các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với bão, mục tiêu là bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của nhân dân.

Người dân thôn Cù Bai, xã Hướng Lập di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Trần Hanh).

Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương ở Quảng Trị cũng đã bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; chủ động thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với bão và mưa lũ.

Huế kêu gọi hơn 1.125 tàu, thuyền vào bờ

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, do ảnh hưởng của bão Nongfa, tại vùng biển thành phố có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển tăng dần lên 2-3m, biển động.

Trong các ngày 30-31/8, hoàn lưu bão Nongfa sẽ gây ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại các địa bàn thuộc thành phố Huế. Tổng lượng mưa cả đợt 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước 20h ngày 29/8. Tính đến sáng 30/8, toàn bộ hơn 1.125 phương tiện tàu thuyền cùng 8.000 lao động của địa phương này đã vào neo đậu an toàn.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu tăng lưu lượng vận hành hồ thủy điện A Lưới, A Lin 3.

Tại Quảng Trị tiếp tục có mưa to (Ảnh: Tiến Thành).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ"; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Sở hướng dẫn người dân có phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh.

Các địa phương tại thành phố Huế khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đến ngày 30/8, các địa phương đã thu hoạch 3.856ha/25.000ha.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, 40 xã, phường và các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.