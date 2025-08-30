Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc, để điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ 23/12/2022 đến 14/9/2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Đối tượng Phan Hoàng Phúc bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Sắt thép và Cơ khí Tân Khai, tại TPHCM.

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến gần 14 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng.

Theo công an, đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Phúc, đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định pháp luật.