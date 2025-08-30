Vượt lên chấn thương, Alcaraz vẫn thắng nhanh tại US Open

Carlos Alcaraz đã vượt qua thử thách thứ ba tại US Open 2025 khi đánh bại Luciano Darderi với tỷ số 6-2, 6-4, 6-0 để giành quyền vào vòng 4. Dù có chút chao đảo ở set thứ hai, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn thể hiện bản lĩnh để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Sau khi dẫn trước một set và 4-1 ở set thứ hai, Alcaraz bất ngờ để mất break đầu tiên tại giải đấu năm nay. Sau một tình huống tiếp đất không thuận lợi từ cú giao bóng ở game thứ 9 (5-4), tay vợt 22 tuổi đã phải yêu cầu chăm sóc y tế cho đầu gối phải. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại phong độ, thắng liền 7 game để kết thúc trận đấu sau 1 giờ 44 phút.

Alcaraz cần nhân viên y tế chăm sóc ở set hai (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy ổn, việc tôi yêu cầu chuyên gia vật lý trị liệu chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Khi anh ấy bẻ giao bóng của tôi, ở điểm cuối cùng, tôi cảm thấy có gì đó ở đầu gối, nhưng sau 5 hoặc 6 điểm thì hết. Tôi đã yêu cầu chuyên gia vật lý trị liệu chăm sóc đầu gối, nên tôi phải cảm thấy ổn. Tôi sẽ nói chuyện với đội của mình về vấn đề này, nhưng tôi cảm thấy ổn”, Alcaraz trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe.

Nhà vô địch US Open 2022 vẫn đang trên đường chạm trán Novak Djokovic ở bán kết. Trước mắt, Alcaraz sẽ đối đầu với Arthur Rinderknech của Pháp ở vòng 4. Rinderknech đã lội ngược dòng đánh bại đồng hương Benjamin Bonzi với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Alcaraz hiện đang dẫn trước Rinderknech 3-0 trong loạt trận đối đầu.

Mặc dù có chút lơ là trong set thứ hai, Alcaraz vẫn tỏ ra xuất sắc trên mọi phương diện, đặc biệt là những pha giao bóng thuận tay liên tục. Tuy nhiên, Darderi cũng đã tạo nên những khoảnh khắc của riêng mình, bao gồm một pha ghi điểm ngoạn mục, giúp anh có 2 break-point, và cuối cùng chuyển hóa thành công để bẻ game.

Alcaraz đang duy trì phong độ cao tại US Open (Ảnh: Getty).

Alcaraz chia sẻ về trận đấu diễn ra vào buổi sáng tại Mỹ: “Tôi cố gắng thức dậy thật tỉnh táo, điều đó rất quan trọng. Bắt đầu lúc 11h30 sáng không phải là lịch trình tôi thường chơi, nên mục tiêu đầu tiên của tôi là khởi đầu thật tốt, thật tập trung. Tôi nghĩ mình đã khởi đầu rất tốt, đẩy anh ấy đến giới hạn, chơi những pha bóng dài, và sau đó tiếp tục duy trì phong độ.

Tôi không phải là con người của buổi sáng. Với tôi, việc thức dậy vào buổi sáng rất khó khăn, nên thật may mắn khi hôm nay tôi dậy sớm, khởi động kỹ, chơi tốt. Cứ như thể tôi là một chàng trai Tây Ban Nha vậy!”

Với 57 trận thắng và 6 danh hiệu dẫn đầu Tour trong năm nay, Alcaraz đang bám sát đối thủ sừng sỏ Jannik Sinner để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Tây Ban Nha có thể giành lại vị trí này lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023 nếu anh ngang bằng hoặc vượt qua thành tích của Sinner tại New York.

Sinner đang bất bại tại các giải Grand Slam trên sân cứng kể từ năm 2024, anh ở nhánh đấu nửa trên và chỉ có thể đối đầu với Alcaraz trong trận chung kết.