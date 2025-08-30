Djokovic liên tục phải trị liệu y tế tại US Open

Novak Djokovic đã có một chiến thắng thuyết phục trước Cameron Norrie vào sáng 30/8, vượt qua những lo ngại về thể lực ban đầu để giành vé vào vòng bốn. Tay vợt người Serbia đã đánh bại đối thủ với tỷ số 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3, chấm dứt chuỗi hai trận thắng không mấy ấn tượng trước đó.

Djokovic liên tục gặp vấn đề sức khỏe trong trận đấu ở vòng 3 (Ảnh: Getty).

Mặc dù có những khoảnh khắc kịch tính liên quan đến thể lực, Djokovic đã trấn an người hâm mộ về tình trạng của mình. "Không sao đâu. Các vận động viên có lúc thăng lúc trầm. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều cho các đối thủ đang lắng nghe và theo dõi cuộc phỏng vấn này", Djokovic trả lời một cách thận trọng khi được hỏi về chấn thương lưng trong buổi phỏng vấn trên sân.

Anh nói thêm: "Tôi ổn mà các bạn. Tôi vẫn trẻ trung như xưa, vẫn khỏe mạnh như xưa. Đây là New York. Kể cả khi tôi cảm thấy có gì đó bất ổn về mặt thể chất thì năng lượng tôi cảm nhận được trong sân đấu này vẫn lấn át tất cả".

Hạt giống số 7 đã khởi đầu mạnh mẽ, chỉ để mất hai điểm khi giao bóng và ghi 17 cú đánh quyết định trong set đầu tiên. Tuy nhiên, một lần hội ý y tế ngoài sân sau game thứ 9 đã khiến người hâm mộ tại sân vận động Arthur Ashe lo lắng.

Nhà vô địch bốn lần US Open đã bị đau lưng dưới vào cuối set đầu tiên sau một pha xử lý khó khăn trên lưới. Trước khi giao bóng để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4, tay vợt 38 tuổi đã rời sân để được chuyên gia vật lý trị liệu của ATP, Clay Sniteman, điều trị trong phòng thay đồ.

Djokovic rời sân để được trị liệu y tế (Ảnh: Getty).

Djokovic cũng được điều trị ngay trong lần đổi sân đầu tiên của set thứ hai, nhưng kể từ thời điểm đó, anh đã thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Trong một trận đấu chất lượng cao, Norrie đã ghi được 44 cú đánh ghi điểm winner, bao gồm 27 cú thuận tay. Djokovic cũng có 51 cú đánh, trong đó có 18 cú ace, thành tích cá nhân tốt nhất của anh tại Flushing Meadows.

"Nhìn chung, đây có lẽ là màn trình diễn giao bóng hay nhất giải đấu. Tất nhiên, tôi rất vui vì điều đó. Đây có lẽ là một trong những cú đánh quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất của trận đấu. Vì vậy, tôi rất hài lòng với cách mình thực hiện cú đánh đó", Djokovic nói thêm.

Ở vòng bốn, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff, người đã gây bất ngờ khi đánh bại Frances Tiafoe, tay vợt đã vào tới bán kết năm 2024, với tỷ số 6-4, 6-3, 7-6(7). Nhà vô địch ATP Finals bảy lần, người đã có 428 tuần giữ vị trí số 1 thế giới, được xếp hạt giống số 7 và có thể gặp Taylor Fritz ở tứ kết và Carlos Alcaraz ở bán kết.

Djokovic đã giành được danh hiệu lớn thứ 24 và gần đây nhất tại Flushing Meadows vào năm 2023. Trong khi đó, Norrie vẫn tiếp tục thành tích không thắng các tay vợt trong Top 10 tại các giải đấu lớn (0-11) và 0-7 trong loạt trận đối đầu với Djokovic.